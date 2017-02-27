RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9481948294839484
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 12:06

  kbadoo написав:
  DjPavel написав:
  greenozon написав:wtf
схему що описав DjPavel змахує на чорнушний кримінал
за таке спокійно можна садити

Глупость. Налоги со всех доходов уплачены в Украине. Доход полученный за пределами Украины согласно НКУ является объектом налогообложения. Счета в зарубежных банках никто вам иметь не запрещает, что люди успешно и делают.

В декларациях никто ничего не рисует - отражается доход полученный на счетах в зарубежных банках, который легко подтверждается банковскими выписками, инвойсами и контрактами с ФОП, вот и всё. Сумма налога в итоге точно такая же, как если бы все доходы приходили на счета в укр банк (но это в нашем случае, как делают другие - можно только предполагать, но у Нацбанка нет инструментов чтобы это проверить, поскольку автообмен еще не работает)

\\\
п.с. очень не советую показывать тут выписки по иностранным счетам..

Так никто и не собирается -- в этом весь смысл :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 6811
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 12:38

какие -то санкции не правильные,уже три месяца а у карлика бункерного 63 рубля за доллар. Шо за фигня,или это типа как в 2014 за Крым запретили сыр продавать,который благополучно через беларусь завозили в итоге. Носятся с теми пакетами санкций -шестой,сто шестой а толку нет в итоге
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 911
З нами з: 20.01.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 12:48

  konstantin kirovograd написав:какие -то санкции не правильные,уже три месяца а у карлика бункерного 63 рубля за доллар. Шо за фигня,или это типа как в 2014 за Крым запретили сыр продавать,который благополучно через беларусь завозили в итоге. Носятся с теми пакетами санкций -шестой,сто шестой а толку нет в итоге


нефть выше прошлого года существенно, это сильно влияет на эффект от санкций
adeges
 
Повідомлень: 3945
З нами з: 14.03.06
Подякував: 299 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 12:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

похоже, скоро все кому нужно достаточно заработают, и разрыв между налом и безналом достигнет настолько неприличных величин, что нацбанк попустит безнал
adeges
 
Повідомлень: 3945
З нами з: 14.03.06
Подякував: 299 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 12:59

Запорожье 35,70/36,10 растём...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7287
З нами з: 20.11.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 1892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 13:05

  konstantin kirovograd написав:какие -то санкции не правильные,уже три месяца а у карлика бункерного 63 рубля за доллар. Шо за фигня,или это типа как в 2014 за Крым запретили сыр продавать,который благополучно через беларусь завозили в итоге. Носятся с теми пакетами санкций -шестой,сто шестой а толку нет в итоге

богатые не любят воевать, мобилизироваться, им есть что терять
тем кому нечего терять, охотно пойдут на фронт, так что все нормально
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11215
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1676 раз.
Подякували: 2434 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 13:31

  konstantin kirovograd написав:какие -то санкции не правильные,уже три месяца а у карлика бункерного 63 рубля за доллар. Шо за фигня,или это типа как в 2014 за Крым запретили сыр продавать,который благополучно через беларусь завозили в итоге. Носятся с теми пакетами санкций -шестой,сто шестой а толку нет в итоге

Оно то так

Но авторынок подорожал у них почти в 2 раза
Запчасти новые фиг найдеш и цены выросли в 2-3 раза

Импортный товар в магазине по ценам как при курсе 140 за доллар
Так что от курса по 63 терпят даже те кто зп в валюте получает, поьому что сдают ее по 63, а товар покупают по 140
Xenon
 
Повідомлень: 3977
З нами з: 25.02.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 13:31

  konstantin kirovograd написав:какие -то санкции не правильные,уже три месяца а у карлика бункерного 63 рубля за доллар. Шо за фигня,или это типа как в 2014 за Крым запретили сыр продавать,который благополучно через беларусь завозили в итоге. Носятся с теми пакетами санкций -шестой,сто шестой а толку нет в итоге
Вже ж пояснювали
1 Курс як в бандюклвича
2 При цьому експортери..в яких виросло рубльове навантаження бо інфляція і відсутність товарів - не можуть компенсувати збільшені рубльові виплати-курсом...і змушені продавати цб все більше і більше доларів....а доллари особливо нікому й не потрібні..бо санкції...

От і виходить
Китайський Хавал Н9 , який випускається в педерації вже коштує 5-6 млн рублів...тобто офіційно 80000-97000 доларів..але при цьому залишається погіршеною копією навіть китайського.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25702
З нами з: 15.01.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 2900 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9481948294839484
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3054, 3055, 3056
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30553 29304631
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 тра, 2022 12:28
Amethyst
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 157, 158, 159
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1588 10060015
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 тра, 2022 12:18
Mirax
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22521952
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (810)
18.05.2022 14:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.