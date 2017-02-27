greenozon написав:wtf схему що описав DjPavel змахує на чорнушний кримінал за таке спокійно можна садити
Глупость. Налоги со всех доходов уплачены в Украине. Доход полученный за пределами Украины согласно НКУ является объектом налогообложения. Счета в зарубежных банках никто вам иметь не запрещает, что люди успешно и делают.
В декларациях никто ничего не рисует - отражается доход полученный на счетах в зарубежных банках, который легко подтверждается банковскими выписками, инвойсами и контрактами с ФОП, вот и всё. Сумма налога в итоге точно такая же, как если бы все доходы приходили на счета в укр банк (но это в нашем случае, как делают другие - можно только предполагать, но у Нацбанка нет инструментов чтобы это проверить, поскольку автообмен еще не работает)
\\\ п.с. очень не советую показывать тут выписки по иностранным счетам..
какие -то санкции не правильные,уже три месяца а у карлика бункерного 63 рубля за доллар. Шо за фигня,или это типа как в 2014 за Крым запретили сыр продавать,который благополучно через беларусь завозили в итоге. Носятся с теми пакетами санкций -шестой,сто шестой а толку нет в итоге
konstantin kirovograd написав:какие -то санкции не правильные,уже три месяца а у карлика бункерного 63 рубля за доллар. Шо за фигня,или это типа как в 2014 за Крым запретили сыр продавать,который благополучно через беларусь завозили в итоге. Носятся с теми пакетами санкций -шестой,сто шестой а толку нет в итоге
нефть выше прошлого года существенно, это сильно влияет на эффект от санкций
konstantin kirovograd написав:какие -то санкции не правильные,уже три месяца а у карлика бункерного 63 рубля за доллар. Шо за фигня,или это типа как в 2014 за Крым запретили сыр продавать,который благополучно через беларусь завозили в итоге. Носятся с теми пакетами санкций -шестой,сто шестой а толку нет в итоге
богатые не любят воевать, мобилизироваться, им есть что терять тем кому нечего терять, охотно пойдут на фронт, так что все нормально
konstantin kirovograd написав:какие -то санкции не правильные,уже три месяца а у карлика бункерного 63 рубля за доллар. Шо за фигня,или это типа как в 2014 за Крым запретили сыр продавать,который благополучно через беларусь завозили в итоге. Носятся с теми пакетами санкций -шестой,сто шестой а толку нет в итоге
Оно то так
Но авторынок подорожал у них почти в 2 раза Запчасти новые фиг найдеш и цены выросли в 2-3 раза
Импортный товар в магазине по ценам как при курсе 140 за доллар Так что от курса по 63 терпят даже те кто зп в валюте получает, поьому что сдают ее по 63, а товар покупают по 140
konstantin kirovograd написав:какие -то санкции не правильные,уже три месяца а у карлика бункерного 63 рубля за доллар. Шо за фигня,или это типа как в 2014 за Крым запретили сыр продавать,который благополучно через беларусь завозили в итоге. Носятся с теми пакетами санкций -шестой,сто шестой а толку нет в итоге
Вже ж пояснювали 1 Курс як в бандюклвича 2 При цьому експортери..в яких виросло рубльове навантаження бо інфляція і відсутність товарів - не можуть компенсувати збільшені рубльові виплати-курсом...і змушені продавати цб все більше і більше доларів....а доллари особливо нікому й не потрібні..бо санкції...
От і виходить Китайський Хавал Н9 , який випускається в педерації вже коштує 5-6 млн рублів...тобто офіційно 80000-97000 доларів..але при цьому залишається погіршеною копією навіть китайського.