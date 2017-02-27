DjPavel написав:

greenozon написав: wtf

схему що описав DjPavel змахує на чорнушний кримінал

за таке спокійно можна садити схему що описав DjPavel змахує на чорнушний криміналза таке спокійно можна садити

Глупость. Налоги со всех доходов уплачены в Украине. Доход полученный за пределами Украины согласно НКУ является объектом налогообложения. Счета в зарубежных банках никто вам иметь не запрещает, что люди успешно и делают.В декларациях никто ничего не рисует - отражается доход полученный на счетах в зарубежных банках, который легко подтверждается банковскими выписками, инвойсами и контрактами с ФОП, вот и всё. Сумма налога в итоге точно такая же, как если бы все доходы приходили на счета в укр банк (но это в нашем случае, как делают другие - можно только предполагать, но у Нацбанка нет инструментов чтобы это проверить, поскольку автообмен еще не работает)