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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 94829483948494859486>
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 12:06

  kbadoo написав:
  DjPavel написав:
  greenozon написав:wtf
схему що описав DjPavel змахує на чорнушний кримінал
за таке спокійно можна садити

Глупость. Налоги со всех доходов уплачены в Украине. Доход полученный за пределами Украины согласно НКУ является объектом налогообложения. Счета в зарубежных банках никто вам иметь не запрещает, что люди успешно и делают.

В декларациях никто ничего не рисует - отражается доход полученный на счетах в зарубежных банках, который легко подтверждается банковскими выписками, инвойсами и контрактами с ФОП, вот и всё. Сумма налога в итоге точно такая же, как если бы все доходы приходили на счета в укр банк (но это в нашем случае, как делают другие - можно только предполагать, но у Нацбанка нет инструментов чтобы это проверить, поскольку автообмен еще не работает)

\\\
п.с. очень не советую показывать тут выписки по иностранным счетам..

Так никто и не собирается -- в этом весь смысл :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 12:38

какие -то санкции не правильные,уже три месяца а у карлика бункерного 63 рубля за доллар. Шо за фигня,или это типа как в 2014 за Крым запретили сыр продавать,который благополучно через беларусь завозили в итоге. Носятся с теми пакетами санкций -шестой,сто шестой а толку нет в итоге
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 12:48

  konstantin kirovograd написав:какие -то санкции не правильные,уже три месяца а у карлика бункерного 63 рубля за доллар. Шо за фигня,или это типа как в 2014 за Крым запретили сыр продавать,который благополучно через беларусь завозили в итоге. Носятся с теми пакетами санкций -шестой,сто шестой а толку нет в итоге


нефть выше прошлого года существенно, это сильно влияет на эффект от санкций
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 12:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

похоже, скоро все кому нужно достаточно заработают, и разрыв между налом и безналом достигнет настолько неприличных величин, что нацбанк попустит безнал
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 12:59

Запорожье 35,70/36,10 растём...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 13:05

  konstantin kirovograd написав:какие -то санкции не правильные,уже три месяца а у карлика бункерного 63 рубля за доллар. Шо за фигня,или это типа как в 2014 за Крым запретили сыр продавать,который благополучно через беларусь завозили в итоге. Носятся с теми пакетами санкций -шестой,сто шестой а толку нет в итоге

богатые не любят воевать, мобилизироваться, им есть что терять
тем кому нечего терять, охотно пойдут на фронт, так что все нормально
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 13:31

  konstantin kirovograd написав:какие -то санкции не правильные,уже три месяца а у карлика бункерного 63 рубля за доллар. Шо за фигня,или это типа как в 2014 за Крым запретили сыр продавать,который благополучно через беларусь завозили в итоге. Носятся с теми пакетами санкций -шестой,сто шестой а толку нет в итоге

Оно то так

Но авторынок подорожал у них почти в 2 раза
Запчасти новые фиг найдеш и цены выросли в 2-3 раза

Импортный товар в магазине по ценам как при курсе 140 за доллар
Так что от курса по 63 терпят даже те кто зп в валюте получает, поьому что сдают ее по 63, а товар покупают по 140
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 13:31

  konstantin kirovograd написав:какие -то санкции не правильные,уже три месяца а у карлика бункерного 63 рубля за доллар. Шо за фигня,или это типа как в 2014 за Крым запретили сыр продавать,который благополучно через беларусь завозили в итоге. Носятся с теми пакетами санкций -шестой,сто шестой а толку нет в итоге
Вже ж пояснювали
1 Курс як в бандюклвича
2 При цьому експортери..в яких виросло рубльове навантаження бо інфляція і відсутність товарів - не можуть компенсувати збільшені рубльові виплати-курсом...і змушені продавати цб все більше і більше доларів....а доллари особливо нікому й не потрібні..бо санкції...

От і виходить
Китайський Хавал Н9 , який випускається в педерації вже коштує 5-6 млн рублів...тобто офіційно 80000-97000 доларів..але при цьому залишається погіршеною копією навіть китайського.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 13:47

  greenback1996 написав:быстрее уже отпускайте бакс в свободное плавание - заипало получать зп по курсу 31.5, когда он в окнах 35. IT-сектор не резиновый, может и обидеться :roll:


Какм образом выходит по 31,5, если все конвертируется по 29,25?
jerua
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 13:52

  edvardd написав: растём...

Єврокомісія надасть Україні новий макрофін розміром 9 млрд євро у 2022 році

Погнали на 25-ть :)
Yuri_Z
 
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