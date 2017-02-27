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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9483948494859486>
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 13:55

  adeges написав:похоже, скоро все кому нужно достаточно заработают, и разрыв между налом и безналом достигнет настолько неприличных величин, что нацбанк попустит безнал


заработок этот, ни что иное как мародерство ЗВР во время войны

коррупционеры в НБУ превратили межбанк в мутный сходняк для своих, и "свои" действительно покупают бакс по 29, это стоило 2,2 ярда из ЗВР в Апреле.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:01

  Хомякоид написав:
  yulia956688 написав:Хомякоид уже намекнули на это и черный рынок отреагировал нервным ростом.


Пока будет гос. курс будут постоянно реагировать нервным ростом и другими приколами.

По бензину видно до чего приводит гос.регулирование.

Практика регулирования цен есть в США, Франции, Испании
Востаннє редагувалось копейка в Сер 18 тра, 2022 14:13, всього редагувалось 1 раз.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:06

  Yuri_Z написав:
  edvardd написав: растём...

Єврокомісія надасть Україні новий макрофін розміром 9 млрд євро у 2022 році

Погнали на 25-ть :)

Угу, на 40.25 скорее
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:14

  edvardd написав:Запорожье 35,70/36,10 растём...
В чем причина не пойму? В марте войска под Киевом стояли
и то курс ниже был, а сейчас вроде спокойно относительно...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:19

  Moneta написав:
  adeges написав:похоже, скоро все кому нужно достаточно заработают, и разрыв между налом и безналом достигнет настолько неприличных величин, что нацбанк попустит безнал


заработок этот, ни что иное как мародерство ЗВР во время войны

коррупционеры в НБУ превратили межбанк в мутный сходняк для своих, и "свои" действительно покупают бакс по 29, это стоило 2,2 ярда из ЗВР в Апреле.


100% меня умеляет продажа по 29 под критичный импорт...к примеру лекарство подорожали в два раза везде при том что НБУ продал по 29 импортерам лекарств доллар...гомосеки короче эти наши правители.А мы тут ещё мечтаем что нам когда дадут на востановление миллиарды мы всё отстроим...да ну нах...уже был самый дорогой километр дорог в мире при Вликом будивныцтве
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:21

asti
вот тогда и нужно было бакс брать по 33....поезд ушёл...
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...в бариг обменніках продаж 37
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:35

  konstantin kirovograd написав:
  Moneta написав:
  adeges написав:похоже, скоро все кому нужно достаточно заработают, и разрыв между налом и безналом достигнет настолько неприличных величин, что нацбанк попустит безнал


заработок этот, ни что иное как мародерство ЗВР во время войны

коррупционеры в НБУ превратили межбанк в мутный сходняк для своих, и "свои" действительно покупают бакс по 29, это стоило 2,2 ярда из ЗВР в Апреле.


100% меня умеляет продажа по 29 под критичный импорт...к примеру лекарство подорожали в два раза везде при том что НБУ продал по 29 импортерам лекарств доллар...гомосеки короче эти наши правители.А мы тут ещё мечтаем что нам когда дадут на востановление миллиарды мы всё отстроим...да ну нах...уже был самый дорогой километр дорог в мире при Вликом будивныцтве

А почему думали, что будет по другому? Сейчас самое страшное - война. Люди выросли в цене? Нет.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:36

  kbadoo написав:Глупость, это ваше (вашей конторы) знание валютного и налогового законодательства.

Во-первых, счет конечно за рубежом Вам никто не запрещает иметь, только вот валютная выручка должна быть получена ФОПом по ВЭД деятельности на счета в украинском банке и это прямая норма. Штрафы там очень существенные.

Во-вторых, счет ФОПу украинскому банк нормальный не откроет ибо нет такой деятельности, которую может вести украинский ФОП с зарубежным счетом априори (платежки что вы указали, это не банки да и квази-счета в принципе).Так вот этот доход полученный на эти счета будет считаться Вашим личным (не ФОП) доходом и налог с этой суммы уже 19.5%, который вы должны задекларировать и заплатить.

Так что в декларациях Вы именно "рисуете".

Итог, мало того что штраф по валютному в размере всей валютной выручки, так еще и 19.5% сверху светит.

Вам не просто так указали что никакие большие конторы подобную схемы не используют.

п.с. очень не советую показывать тут выписки по иностранным счетам..

1. Ссылку на прямую норму, пожалуйста. Зачисление валютной выручки на загрансчет ФЛП не нарушает валютное законодательство Украины.
Стаття 2. Принципи валютного регулювання
1) свобода здійснення валютних операцій, що передбачає:
право фізичних та юридичних осіб — резидентів укладати угоди з резидентами та (або) нерезидентами та виконувати зобов’язання, пов’язані з цими угодами, у національній валюті чи в іноземній валюті, у тому числі відкривати рахунки у фінансових установах інших країн;

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ:
фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку, у тому числі третьої групи, можуть здійснювати зовнішньоекономічну діяльність за умови дотримання вимог розділу XIV Кодексу щодо перебування на спрощеній системі оподаткування та норм НБУ. Оподаткування доходів від підприємницької діяльності здійснюється за обраною ставкою єдиного податку
.
2. НКУ не предусматривает, что доход должен быть получен на счет ФЛП в украинском банке.
Стаття 292. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп
292.1. Доходом платника єдиного податку є:
1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі.

WISE спокойно открывает бизнес счет для наших ФОПов (а не личные счета, как вы пишите), точно также как и другие EMI (Electronic Money Institutions), а таких сейчас полно - Unlimint (CardPay), Satchel, Genome. Я не знаю, что такое Квази счета. WISE например открывает счета в Бельгийском банке с полноценным IBAN номером, которые имеют стандартные банковские реквизиты.

Большие конторы это какие? Я не хочу называть имена, но я знаю компании размером 300-400 человек которые делают точно также и у которых в штате человек 10 юристов. Не думаю, что они бы пошли на это, зная что нарушают Законодательство.

А вообще на эту тему же полно статей, даже Налоговая давала отдельную консультацию. Почитайте на досуге
https://i.factor.ua/journals/buh911/201 ... 45724.html

А пока, все же, позвольте мне считать написанное вами, и предыдущими коллегами, а они ссылались, напомню, на криминальную ответственность (поэтому ссылка на криминальный кодекс тоже не помешает) - глупостью. Это неактуально для больших контор типа ЕПАМ, Люксофт и т.д., поскольку они получают выручку на счета юрлиц, а потом уже выплачивают ФОП в Укрбанке. Для тех же, кто получает выплаты напрямую с зарубежных юр лиц, уверен, в большинстве случаях, работает именно так, как я описал ранее.
DjPavel
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:38

Може це тимчасовий шухер, з часом трішки відкотимся?
sergikkc007
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