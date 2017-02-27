Додано: Сер 18 тра, 2022 14:36

kbadoo написав: Глупость, это ваше (вашей конторы) знание валютного и налогового законодательства.



Во-первых, счет конечно за рубежом Вам никто не запрещает иметь, только вот валютная выручка должна быть получена ФОПом по ВЭД деятельности на счета в украинском банке и это прямая норма. Штрафы там очень существенные.



Во-вторых, счет ФОПу украинскому банк нормальный не откроет ибо нет такой деятельности, которую может вести украинский ФОП с зарубежным счетом априори (платежки что вы указали, это не банки да и квази-счета в принципе).Так вот этот доход полученный на эти счета будет считаться Вашим личным (не ФОП) доходом и налог с этой суммы уже 19.5%, который вы должны задекларировать и заплатить.



Так что в декларациях Вы именно "рисуете".



Итог, мало того что штраф по валютному в размере всей валютной выручки, так еще и 19.5% сверху светит.



Вам не просто так указали что никакие большие конторы подобную схемы не используют.



п.с. очень не советую показывать тут выписки по иностранным счетам.. Глупость, это ваше (вашей конторы) знание валютного и налогового законодательства.Во-первых, счет конечно за рубежом Вам никто не запрещает иметь, только вот валютная выручка должна быть получена ФОПом по ВЭД деятельности на счета в украинском банке и это прямая норма. Штрафы там очень существенные.Во-вторых, счет ФОПу украинскому банк нормальный не откроет ибо нет такой деятельности, которую может вести украинский ФОП с зарубежным счетом априори (платежки что вы указали, это не банки да и квази-счета в принципе).Так вот этот доход полученный на эти счета будет считаться Вашим личным (не ФОП) доходом и налог с этой суммы уже 19.5%, который вы должны задекларировать и заплатить.Так что в декларациях Вы именно "рисуете".Итог, мало того что штраф по валютному в размере всей валютной выручки, так еще и 19.5% сверху светит.Вам не просто так указали что никакие большие конторы подобную схемы не используют.п.с. очень не советую показывать тут выписки по иностранным счетам..

Стаття 2. Принципи валютного регулювання

1) свобода здійснення валютних операцій, що передбачає:

право фізичних та юридичних осіб — резидентів укладати угоди з резидентами та (або) нерезидентами та виконувати зобов’язання, пов’язані з цими угодами, у національній валюті чи в іноземній валюті, у тому числі відкривати рахунки у фінансових установах інших країн;

фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку, у тому числі третьої групи, можуть здійснювати зовнішньоекономічну діяльність за умови дотримання вимог розділу XIV Кодексу щодо перебування на спрощеній системі оподаткування та норм НБУ. Оподаткування доходів від підприємницької діяльності здійснюється за обраною ставкою єдиного податку

Стаття 292. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп

292.1. Доходом платника єдиного податку є:

1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі.

1. Ссылку на прямую норму, пожалуйста. Зачисление валютной выручки на загрансчет ФЛП не нарушает валютное законодательство Украины.ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ:2. НКУ не предусматривает, что доход должен быть получен на счет ФЛП в украинском банке.WISE спокойно открывает бизнес счет для наших ФОПов (а не личные счета, как вы пишите), точно также как и другие EMI (Electronic Money Institutions), а таких сейчас полно - Unlimint (CardPay), Satchel, Genome. Я не знаю, что такое Квази счета. WISE например открывает счета в Бельгийском банке с полноценным IBAN номером, которые имеют стандартные банковские реквизиты.Большие конторы это какие? Я не хочу называть имена, но я знаю компании размером 300-400 человек которые делают точно также и у которых в штате человек 10 юристов. Не думаю, что они бы пошли на это, зная что нарушают Законодательство.А вообще на эту тему же полно статей, даже Налоговая давала отдельную консультацию. Почитайте на досугеА пока, все же, позвольте мне считать написанное вами, и предыдущими коллегами, а они ссылались, напомню, на криминальную ответственность (поэтому ссылка на криминальный кодекс тоже не помешает) - глупостью. Это неактуально для больших контор типа ЕПАМ, Люксофт и т.д., поскольку они получают выручку на счета юрлиц, а потом уже выплачивают ФОП в Укрбанке. Для тех же, кто получает выплаты напрямую с зарубежных юр лиц, уверен, в большинстве случаях, работает именно так, как я описал ранее.