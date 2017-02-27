Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............18.05.2022..........19.05.2022 дата розрахунку..............17.05.2022...........18.05.2022 Євро.................................30,842..................30,7454...-0.31% Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0509 (вчера 1.0543).
копейка причём тут люди и война не понимаю ваш меседж....я написал что на межбанке импортёры лекарств под критичный импорт покупаю доллар по 29 затем берут эти лекартва и продают в 2 раза дороже чпм три месяца назад продавали при курсе 29. При чём тут люди выросли в цене. Это явные схематозы и на это закрывают глаза те кто должен бить по рукам.
konstantin kirovograd написав:budivelnik не вникал в кацапский авторынок но именно сейчас этот ХАВАЛ 9 стоит у них от 4 миллионов в салоне. Нет там никаких 8-9 как вы коллега пишите. Я к тому что санкции не работают.
Ну так до чого ви тут сопельки пустили? Може поскачете кабанчиком туди? Якщо вам санкції не такі, наче щось залежить від України на рівні санкцій, Кулеба років на 10 став старішій за ці 3 місяці, зараз хоч не ніякий заіка, як при попередніках(((