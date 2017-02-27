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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 94849485948694879488>
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:53

budivelnik
не вникал в кацапский авторынок но именно сейчас этот ХАВАЛ 9 стоит у них от 4 миллионов в салоне. Нет там никаких 8-9 как вы коллега пишите. Я к тому что санкции не работают.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:56

  Moneta написав:
  adeges написав:похоже, скоро все кому нужно достаточно заработают, и разрыв между налом и безналом достигнет настолько неприличных величин, что нацбанк попустит безнал


заработок этот, ни что иное как мародерство ЗВР во время войны

коррупционеры в НБУ превратили межбанк в мутный сходняк для своих, и "свои" действительно покупают бакс по 29, это стоило 2,2 ярда из ЗВР в Апреле.


Не согласен с Вами, покупаем тоже валюту по 29,25 на межбанке и радуемся, что не по курсу рыночному!)))
baddit85
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:57

  sergikkc007 написав:Може це тимчасовий шухер, з часом трішки відкотимся?

Даю гарантированный прогноз - 50/50, либо откатимся, либо нет.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:03

копейка причём тут люди и война не понимаю ваш меседж....я написал что на межбанке импортёры лекарств под критичный импорт покупаю доллар по 29 затем берут эти лекартва и продают в 2 раза дороже чпм три месяца назад продавали при курсе 29. При чём тут люди выросли в цене. Это явные схематозы и на это закрывают глаза те кто должен бить по рукам.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:05

  alex_dvornichenko написав:
  sergikkc007 написав:Може це тимчасовий шухер, з часом трішки відкотимся?

Даю гарантированный прогноз - 50/50, либо откатимся, либо нет.

Зная причины роста, можно как-то прогнозировать откат во времени.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:08

konstantin kirovograd
Ну так прочтите свой месседж полностью, у Вас там во второй части про мечты - на них и ответ.
Не поняли - значит не нужно.
Востаннє редагувалось копейка в Сер 18 тра, 2022 15:14, всього редагувалось 1 раз.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:09

  konstantin kirovograd написав:asti
вот тогда и нужно было бакс брать по 33....поезд ушёл...
Так я и брал! (начиная с 26,5)
Осталось немного гривны на счетах, не думал, что так рванет...
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:29

  Сибарит написав:Похоже, что пока в приоритете все же военные закупки, а не интересы мелких валютных спекулянтов и хомяков.

Это смотря кого считать хомяком. Как уже выше объяснили, ФЛП-экспортёр от таких мансов переключается на приём оплаты на свой зарубежный счёт, платит меньше налогов (тот редкий случай, когда пересичному не пофиг курс НБУ) и перестаёт вводить фиатную валюту в страну вообще. Но может его тоже причисляют к военным закупщикам.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:31

  edvardd написав:Запорожье 35,70/36,10 растём...

36.00/36.60
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:34

Представник НБУ підтвердив прогноз ЄБРР, згідно з яким після спаду на 30% цього року наступного року економіка зросте на 25%. Це можливо при виконанні низки припущень.
«Одне з них, звичайно, завершення воєнних дій. Друге — це продовження масштабної підтримки України з боку міжнародних партнерів. За таких умов таке стрімке відновлення може справді реалізуватися», — каже Ніколайчук.

Уже вангуют 25% ВВП рост...Китай от 7 до 10 выдаёт а у нас 25
konstantin kirovograd
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