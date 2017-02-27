RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9483948494859486
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:42

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............18.05.2022..........19.05.2022
дата розрахунку..............17.05.2022...........18.05.2022
Євро.................................30,842..................30,7454...-0.31%
Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0509 (вчера 1.0543).

Индекс доллара DXY в 15-00 103.60 (вчера 103.35)

Краткое видение курсовой политики от НБУ: https://korrespondent.net/business/financial/4478993-v-nbu-otsenyly-effektyvnost-fyksyrovannoho-kursa
Похоже, что пока в приоритете все же военные закупки, а не интересы мелких валютных спекулянтов и хомяков.
Хватит скыглить! (с)
Еще никому в истории не удавалось в состоянии войны на своей территории (да и не на своей тоже) обеспечить гражданам сохранение уровня благосостояния и комфорта.

А с паникерами в военное время церемониться не принято.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6476
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5456 раз.
Подякували: 16554 раз.
 
Профіль
47
25
30
2
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:53

budivelnik
не вникал в кацапский авторынок но именно сейчас этот ХАВАЛ 9 стоит у них от 4 миллионов в салоне. Нет там никаких 8-9 как вы коллега пишите. Я к тому что санкции не работают.
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 916
З нами з: 20.01.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 14:57

  sergikkc007 написав:Може це тимчасовий шухер, з часом трішки відкотимся?

Даю гарантированный прогноз - 50/50, либо откатимся, либо нет.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 583
З нами з: 10.10.12
Подякував: 32 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:03

копейка причём тут люди и война не понимаю ваш меседж....я написал что на межбанке импортёры лекарств под критичный импорт покупаю доллар по 29 затем берут эти лекартва и продают в 2 раза дороже чпм три месяца назад продавали при курсе 29. При чём тут люди выросли в цене. Это явные схематозы и на это закрывают глаза те кто должен бить по рукам.
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 916
З нами з: 20.01.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:04

  konstantin kirovograd написав:budivelnik
не вникал в кацапский авторынок но именно сейчас этот ХАВАЛ 9 стоит у них от 4 миллионов в салоне. Нет там никаких 8-9 как вы коллега пишите. Я к тому что санкции не работают.

Ну так до чого ви тут сопельки пустили?
Може поскачете кабанчиком туди?
Якщо вам санкції не такі, наче щось залежить від України на рівні санкцій, Кулеба років на 10 став старішій за ці 3 місяці, зараз хоч не ніякий заіка, як при попередніках(((
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12310
З нами з: 30.12.09
Подякував: 532 раз.
Подякували: 3353 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:05

  alex_dvornichenko написав:
  sergikkc007 написав:Може це тимчасовий шухер, з часом трішки відкотимся?

Даю гарантированный прогноз - 50/50, либо откатимся, либо нет.

Зная причины роста, можно как-то прогнозировать откат во времени.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 188
З нами з: 31.07.19
Подякував: 132 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:08

konstantin kirovograd
Ну так прочтите свой месседж полностью, у Вас там во второй части про мечты - на них и ответ.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 188
З нами з: 31.07.19
Подякував: 132 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:09

  konstantin kirovograd написав:asti
вот тогда и нужно было бакс брать по 33....поезд ушёл...
Так я и брал! (начиная с 26,5)
Осталось немного гривны на счетах, не думал, что так рванет...
asti
 
Повідомлень: 2672
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9483948494859486
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3054, 3055, 3056
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30553 29314279
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 тра, 2022 12:28
Amethyst
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 157, 158, 159
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1588 10064813
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 тра, 2022 12:18
Mirax
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22521957
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.