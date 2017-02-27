budivelnik
не вникал в кацапский авторынок но именно сейчас этот ХАВАЛ 9 стоит у них от 4 миллионов в салоне. Нет там никаких 8-9 как вы коллега пишите. Я к тому что санкции не работают.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 тра, 2022 14:53
budivelnik
не вникал в кацапский авторынок но именно сейчас этот ХАВАЛ 9 стоит у них от 4 миллионов в салоне. Нет там никаких 8-9 как вы коллега пишите. Я к тому что санкции не работают.
Додано: Сер 18 тра, 2022 14:56
Не согласен с Вами, покупаем тоже валюту по 29,25 на межбанке и радуемся, что не по курсу рыночному!)))
Додано: Сер 18 тра, 2022 14:57
Додано: Сер 18 тра, 2022 15:03
копейка причём тут люди и война не понимаю ваш меседж....я написал что на межбанке импортёры лекарств под критичный импорт покупаю доллар по 29 затем берут эти лекартва и продают в 2 раза дороже чпм три месяца назад продавали при курсе 29. При чём тут люди выросли в цене. Это явные схематозы и на это закрывают глаза те кто должен бить по рукам.
Додано: Сер 18 тра, 2022 15:05
Додано: Сер 18 тра, 2022 15:08
konstantin kirovograd
Ну так прочтите свой месседж полностью, у Вас там во второй части про мечты - на них и ответ.
Не поняли - значит не нужно.
Востаннє редагувалось копейка в Сер 18 тра, 2022 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 тра, 2022 15:09
Додано: Сер 18 тра, 2022 15:29
Это смотря кого считать хомяком. Как уже выше объяснили, ФЛП-экспортёр от таких мансов переключается на приём оплаты на свой зарубежный счёт, платит меньше налогов (тот редкий случай, когда пересичному не пофиг курс НБУ) и перестаёт вводить фиатную валюту в страну вообще. Но может его тоже причисляют к военным закупщикам.
Додано: Сер 18 тра, 2022 15:34
Представник НБУ підтвердив прогноз ЄБРР, згідно з яким після спаду на 30% цього року наступного року економіка зросте на 25%. Це можливо при виконанні низки припущень.
«Одне з них, звичайно, завершення воєнних дій. Друге — це продовження масштабної підтримки України з боку міжнародних партнерів. За таких умов таке стрімке відновлення може справді реалізуватися», — каже Ніколайчук.
Уже вангуют 25% ВВП рост...Китай от 7 до 10 выдаёт а у нас 25
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