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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9485948694879488>
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:49

  копейка написав:
  alex_dvornichenko написав:
  sergikkc007 написав:Може це тимчасовий шухер, з часом трішки відкотимся?

Даю гарантированный прогноз - 50/50, либо откатимся, либо нет.

Зная причины роста, можно как-то прогнозировать откат во времени.

Кто знает причины рост ? Ну кроме войны.
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:50

  konstantin kirovograd написав:Представник НБУ підтвердив прогноз ЄБРР, згідно з яким після спаду на 30% цього року наступного року економіка зросте на 25%. Це можливо при виконанні низки припущень.
«Одне з них, звичайно, завершення воєнних дій. Друге — це продовження масштабної підтримки України з боку міжнародних партнерів. За таких умов таке стрімке відновлення може справді реалізуватися», — каже Ніколайчук.

Уже вангуют 25% ВВП рост...Китай от 7 до 10 выдаёт а у нас 25
Будет очень низкая база для сравнения, так что всё возможно//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:54

  konstantin kirovograd написав:Уже вангуют 25% ВВП рост...

Сейчас любой прогноз - это фейк. Нет режима прекращения огня и линий разграничения. Какие еще могут быть прогнозы, кроме тыканья пальцем в небо.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 15:55

  Yuri_Z написав:
  edvardd написав: растём...

Єврокомісія надасть Україні новий макрофін розміром 9 млрд євро у 2022 році

Погнали на 25-ть :)


"Це має бути розрахований на майбутнє план, який повністю відображатиме потреби, визначені Україною. План стосуватиметься ключових реформ у таких сферах, як боротьба з корупцією, адміністративна спроможність, верховенство права та незалежність судової влади. І це має бути міцно закріплено в зеленому та цифровому переході та фундаментальних європейських цінностях"
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/18/7346966/
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 16:01

  konstantin kirovograd написав:Це можливо при виконанні низки припущень.
«Одне з них, звичайно, завершення воєнних дій. Друге — це продовження масштабної підтримки України з боку міжнародних партнерів. За таких умов таке стрімке відновлення може справді реалізуватися», — каже Ніколайчук.
Уже вангуют 25% ВВП рост...Китай от 7 до 10 выдаёт а у нас 25

Вангуют при условиях, которых у Китая нет :D Чисто арифметически, если страна освоит огромный кредит, то в год этого освоения у неё ВВП возрастёт и в зависимости от базы процент возрастания может уходить в бесконечность. Что не значит, что на следующий год без нового кредита ВВП останется хотя бы тем же.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 16:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ будет держать фиксированный курс гривны. )
https://www.rbc.ua/rus/news/preimushche ... 78291.html
Востаннє редагувалось vladimir07 в Сер 18 тра, 2022 16:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 16:04

  konstantin kirovograd написав:какие -то санкции не правильные,уже три месяца а у карлика бункерного 63 рубля за доллар. Шо за фигня,или это типа как в 2014 за Крым запретили сыр продавать,который благополучно через беларусь завозили в итоге. Носятся с теми пакетами санкций -шестой,сто шестой а толку нет в итоге

1.Ви не на "вікна" дивіться, а реально взяти...
2.Санкції - це не хук зліва, що може вирубити відразу...
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 16:11

  Сибарит написав:Еще никому в истории не удавалось в состоянии войны на своей территории (да и не на своей тоже) обеспечить гражданам сохранение уровня благосостояния и комфорта.

Некоторым не удавалось и обратное.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 16:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На Миняйло по Киеву продажа уже 36.2 . Взлетаем.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 16:24

  DjPavel написав:1. Ссылку на прямую норму, пожалуйста. Зачисление валютной выручки в случае экспорта услуг (а в случае с IT интеллектуальной собственности) на загрансчет ФЛП не нарушает валютное законодательство Украины.


п. 16 и п.23 Положения N5 (Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 N 5)

П.с. консультации в налоговой пишут студенты, а индивидуальные часто противоречат друг другу. Не советую на них вообще ориентироваться.

  DjPavel написав:2. НКУ не предусматривает, что доход должен быть получен на счет ФЛП в украинском банке.

WISE спокойно открывает бизнес счет для наших ФОПов (а не личные счета, как вы пишите), точно также как и другие EMI (Electronic Money Institutions), а таких сейчас полно - Unlimint (CardPay), Satchel, Genome. Я не знаю, что такое Квази счета. WISE например открывает счета в Бельгийском банке с полноценным IBAN номером, которые имеют стандартные банковские реквизиты.


НКУ не предусматривает и не ограничивает - все верно это ведь кодекс налоговых правил :) Вы пойдите в иностранный банк откройте счет для вашего украинского ФОПа :D Еще раз, все эти платежки - это не банки и сейчас скорее нарушают процедуры комплаенса, просто в связи с событиями все закрывают на это глаза.

  DjPavel написав:Большие конторы это какие? Я не хочу называть имена, но я знаю компании размером 300-400 человек которые делают точно также и у которых в штате человек 10 юристов. Не думаю, что они бы пошли на это, зная что нарушают Законодательство.

Большие конторы в IT это от 1-2 тысяч, да и я б еще добавил критерием существенное присутствие зарубежом. На юристов и махинаторов доморощенных в средне-маленьких компаниях я уже вдоволь насмотрелся ... эти люди банально часто просто не знают чего-то, а порой просто идут на риск.

Вы можете считать как хотите, но это полнейшая муть и люди, которую такую схему сейчас используют, идут на сильно большой риск далеко не всегда понимая это. Более того схема раскручиваться в два счета:
1) Сверка оборотов по счету украинскому и декларации (это первое что они делают) =>
2) Запрос инвойсов (вы даете им инвойсы по ВЕД деятельности) =>
3) Вопрос, а где ж валюта на счете? (вы даете свою иностранную выписку) =>
Занавес! 8)
4) Валюта на счет по инвойсам не поступила? - О, привет, штраф))
5) А тот иностранный доход вы в декларации про майновий стан указали? - это ж не ФОПа, так как он получать валютную выручку на иностранный счет не может.

Единственное на что можно надеяться тут, что вас просто не будут проверять (спрашивать) за эти периоды


  _hunter написав:Так никто и не собирается -- в этом весь смысл :wink:

Показывать нельзя и в декларации, иначе придется.
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