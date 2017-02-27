Додано: Сер 18 тра, 2022 16:24

DjPavel написав: 1. Ссылку на прямую норму, пожалуйста. Зачисление валютной выручки в случае экспорта услуг (а в случае с IT интеллектуальной собственности) на загрансчет ФЛП не нарушает валютное законодательство Украины.

1. Ссылку на прямую норму, пожалуйста. Зачисление валютной выручки в случае экспорта услуг (а в случае с IT интеллектуальной собственности) на загрансчет ФЛП не нарушает валютное законодательство Украины.

DjPavel написав: 2. НКУ не предусматривает, что доход должен быть получен на счет ФЛП в украинском банке.



WISE спокойно открывает бизнес счет для наших ФОПов (а не личные счета, как вы пишите), точно также как и другие EMI (Electronic Money Institutions), а таких сейчас полно - Unlimint (CardPay), Satchel, Genome. Я не знаю, что такое Квази счета. WISE например открывает счета в Бельгийском банке с полноценным IBAN номером, которые имеют стандартные банковские реквизиты. 2. НКУ не предусматривает, что доход должен быть получен на счет ФЛП в украинском банке.WISE спокойно открывает бизнес счет для наших ФОПов (а не личные счета, как вы пишите), точно также как и другие EMI (Electronic Money Institutions), а таких сейчас полно - Unlimint (CardPay), Satchel, Genome. Я не знаю, что такое Квази счета. WISE например открывает счета в Бельгийском банке с полноценным IBAN номером, которые имеют стандартные банковские реквизиты.

DjPavel написав: Большие конторы это какие? Я не хочу называть имена, но я знаю компании размером 300-400 человек которые делают точно также и у которых в штате человек 10 юристов. Не думаю, что они бы пошли на это, зная что нарушают Законодательство.

Большие конторы это какие? Я не хочу называть имена, но я знаю компании размером 300-400 человек которые делают точно также и у которых в штате человек 10 юристов. Не думаю, что они бы пошли на это, зная что нарушают Законодательство.

_hunter написав: Так никто и не собирается -- в этом весь смысл Так никто и не собирается -- в этом весь смысл

п. 16 и п.23 Положения N5 (Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 N 5)П.с. консультации в налоговой пишут студенты, а индивидуальные часто противоречат друг другу. Не советую на них вообще ориентироваться.НКУ не предусматривает и не ограничивает - все верно это ведь кодекс налоговых правилВы пойдите в иностранный банк откройте счет для вашего украинского ФОПаЕще раз, все эти платежки - это не банки и сейчас скорее нарушают процедуры комплаенса, просто в связи с событиями все закрывают на это глаза.Большие конторы в IT это от 1-2 тысяч, да и я б еще добавил критерием существенное присутствие зарубежом. На юристов и махинаторов доморощенных в средне-маленьких компаниях я уже вдоволь насмотрелся ... эти люди банально часто просто не знают чего-то, а порой просто идут на риск.Вы можете считать как хотите, но это полнейшая муть и люди, которую такую схему сейчас используют, идут на сильно большой риск далеко не всегда понимая это. Более того схема раскручиваться в два счета:1) Сверка оборотов по счету украинскому и декларации (это первое что они делают) =>2) Запрос инвойсов (вы даете им инвойсы по ВЕД деятельности) =>3) Вопрос, а где ж валюта на счете? (вы даете свою иностранную выписку) =>Занавес!4) Валюта на счет по инвойсам не поступила? - О, привет, штраф))5) А тот иностранный доход вы в декларации про майновий стан указали? - это ж не ФОПа, так как он получать валютную выручку на иностранный счет не может.Единственное на что можно надеяться тут, что вас просто не будут проверять (спрашивать) за эти периодыПоказывать нельзя и в декларации, иначе придется.