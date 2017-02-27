konstantin kirovograd написав:Представник НБУ підтвердив прогноз ЄБРР, згідно з яким після спаду на 30% цього року наступного року економіка зросте на 25%. Це можливо при виконанні низки припущень. «Одне з них, звичайно, завершення воєнних дій. Друге — це продовження масштабної підтримки України з боку міжнародних партнерів. За таких умов таке стрімке відновлення може справді реалізуватися», — каже Ніколайчук.
Уже вангуют 25% ВВП рост...Китай от 7 до 10 выдаёт а у нас 25
Будет очень низкая база для сравнения, так что всё возможно//)
Єврокомісія надасть Україні новий макрофін розміром 9 млрд євро у 2022 році
Погнали на 25-ть
"Це має бути розрахований на майбутнє план, який повністю відображатиме потреби, визначені Україною. План стосуватиметься ключових реформ у таких сферах, як боротьба з корупцією, адміністративна спроможність, верховенство права та незалежність судової влади. І це має бути міцно закріплено в зеленому та цифровому переході та фундаментальних європейських цінностях" https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/18/7346966/
konstantin kirovograd написав:Це можливо при виконанні низки припущень. «Одне з них, звичайно, завершення воєнних дій. Друге — це продовження масштабної підтримки України з боку міжнародних партнерів. За таких умов таке стрімке відновлення може справді реалізуватися», — каже Ніколайчук. Уже вангуют 25% ВВП рост...Китай от 7 до 10 выдаёт а у нас 25
Вангуют при условиях, которых у Китая нет Чисто арифметически, если страна освоит огромный кредит, то в год этого освоения у неё ВВП возрастёт и в зависимости от базы процент возрастания может уходить в бесконечность. Что не значит, что на следующий год без нового кредита ВВП останется хотя бы тем же.
konstantin kirovograd написав:какие -то санкции не правильные,уже три месяца а у карлика бункерного 63 рубля за доллар. Шо за фигня,или это типа как в 2014 за Крым запретили сыр продавать,который благополучно через беларусь завозили в итоге. Носятся с теми пакетами санкций -шестой,сто шестой а толку нет в итоге
1.Ви не на "вікна" дивіться, а реально взяти... 2.Санкції - це не хук зліва, що може вирубити відразу...
DjPavel написав:1. Ссылку на прямую норму, пожалуйста. Зачисление валютной выручки в случае экспорта услуг (а в случае с IT интеллектуальной собственности) на загрансчет ФЛП не нарушает валютное законодательство Украины.
п. 16 и п.23 Положения N5 (Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 N 5)
П.с. консультации в налоговой пишут студенты, а индивидуальные часто противоречат друг другу. Не советую на них вообще ориентироваться.
DjPavel написав:2. НКУ не предусматривает, что доход должен быть получен на счет ФЛП в украинском банке.
WISE спокойно открывает бизнес счет для наших ФОПов (а не личные счета, как вы пишите), точно также как и другие EMI (Electronic Money Institutions), а таких сейчас полно - Unlimint (CardPay), Satchel, Genome. Я не знаю, что такое Квази счета. WISE например открывает счета в Бельгийском банке с полноценным IBAN номером, которые имеют стандартные банковские реквизиты.
НКУ не предусматривает и не ограничивает - все верно это ведь кодекс налоговых правил Вы пойдите в иностранный банк откройте счет для вашего украинского ФОПа Еще раз, все эти платежки - это не банки и сейчас скорее нарушают процедуры комплаенса, просто в связи с событиями все закрывают на это глаза.
DjPavel написав:Большие конторы это какие? Я не хочу называть имена, но я знаю компании размером 300-400 человек которые делают точно также и у которых в штате человек 10 юристов. Не думаю, что они бы пошли на это, зная что нарушают Законодательство.
Большие конторы в IT это от 1-2 тысяч, да и я б еще добавил критерием существенное присутствие зарубежом. На юристов и махинаторов доморощенных в средне-маленьких компаниях я уже вдоволь насмотрелся ... эти люди банально часто просто не знают чего-то, а порой просто идут на риск.
Вы можете считать как хотите, но это полнейшая муть и люди, которую такую схему сейчас используют, идут на сильно большой риск далеко не всегда понимая это. Более того схема раскручиваться в два счета: 1) Сверка оборотов по счету украинскому и декларации (это первое что они делают) => 2) Запрос инвойсов (вы даете им инвойсы по ВЕД деятельности) => 3) Вопрос, а где ж валюта на счете? (вы даете свою иностранную выписку) => Занавес! 4) Валюта на счет по инвойсам не поступила? - О, привет, штраф)) 5) А тот иностранный доход вы в декларации про майновий стан указали? - это ж не ФОПа, так как он получать валютную выручку на иностранный счет не может.
Единственное на что можно надеяться тут, что вас просто не будут проверять (спрашивать) за эти периоды
_hunter написав:Так никто и не собирается -- в этом весь смысл