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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 тра, 2022 16:42
alex_dvornichenko написав:
Кто знает причины рост ? Ну кроме войны.
Деньга печатаеться, вы что новости не читаете ?
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Хомякоид
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Додано: Сер 18 тра, 2022 16:58
kbadoo написав:
п. 16 и п.23 Положения N5 (Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 N 5)
П.с. консультации в налоговой пишут студенты, а индивидуальные часто противоречат друг другу. Не советую на них вообще ориентироваться.
Знал что вы сошлетесь на 5 Постанову. Простите, но не убедили. Во-первых, граничный срок зачисления устанавливается на уровне 365 дней (что в текущей ситуации никак не нарушается. Во-вторых, есть Постанова 67, в которой говорится следующее:
1. Установити, що граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, визначені в пункті 21 розділу II Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5 (зі змінами), не поширюються на:
5) послуги, роботи (крім транспортних і страхових послуг та/або робіт), права інтелектуальної власності та (або) інші немайнові права, що експортуються;
В третьих, советую ознакомиться с Постановой №7, которая подтверждает возможность соблюдение валютного контроля при условии перечисления денежных средств со счетов резидентов открытых в зарубежных банках на счетах резидентов в Украине:
9. Банк завершує здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків:
2) у разі експорту товару - після зарахування на поточний рахунок резидента в банку грошових коштів, що надійшли від нерезидента за товар (уключаючи кошти, переказані резидентом із власного рахунку, відкритого за кордоном, якщо розрахунки за експорт товару здійснювалися через рахунок резидента, відкритий за кордоном, та резидентом подано документи іноземного банку, які підтверджують зарахування коштів від нерезидента за товар), або від банку (резидента або нерезидента)
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DjPavel
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Додано: Сер 18 тра, 2022 17:01
Хомякоид написав: alex_dvornichenko написав:
Кто знает причины рост ? Ну кроме войны.
Деньга печатаеться, вы что новости не читаете ?
Вам много перепало от напечатанного? И другим пересичным. Я наоборот вижу зубожиння, и обмен матрасного $ на грн для жизни.
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xio13
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Додано: Сер 18 тра, 2022 17:06
xio13 написав: Хомякоид написав: alex_dvornichenko написав:
Кто знает причины рост ? Ну кроме войны.
Деньга печатаеться, вы что новости не читаете ?
Вам много перепало от напечатанного? И другим пересичным. Я наоборот вижу зубожиння, и обмен матрасного $ на грн для жизни.
Записуйтесь у вісько чи на фронт і будете отримувати пристойні гроші - а хто раніше працював по схемі - купи-продай імпорт - звісно зараз у дупі. Нова епоха - нові можливості.
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Zebra
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Додано: Сер 18 тра, 2022 17:08
Вже можна по 36 скинути, юххху - але йдемо на 55.
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Додано: Сер 18 тра, 2022 17:10
konstantin kirovograd написав:
budivelnik
budivelnik написав: konstantin kirovograd написав:
какие -то санкции не правильные,уже три месяца а у карлика бункерного 63 рубля за доллар. Шо за фигня,или это типа как в 2014 за Крым запретили сыр продавать,который благополучно через беларусь завозили в итоге. Носятся с теми пакетами санкций -шестой,сто шестой а толку нет в итоге
Вже ж пояснювали
1 Курс як в бандюклвича
2 При цьому експортери..в яких виросло рубльове навантаження бо інфляція і відсутність товарів - не можуть компенсувати збільшені рубльові виплати-курсом...і змушені продавати цб все більше і більше доларів....а доллари особливо нікому й не потрібні..бо санкції...
От і виходить
Китайський Хавал Н9 , який випускається в педерації вже коштує 5-6 млн рублів
...тобто офіційно 80000-97000 доларів..але при цьому залишається погіршеною копією навіть китайського.
не вникал в кацапский авторынок но именно сейчас этот ХАВАЛ 9 стоит у них от 4 миллионов в салоне. Нет там никаких 8-9 как вы коллега пишите
. Я к тому что санкции не работают.
Бачу що вникали , при чому вникнувши зрозуміли що треба маніпулювати..інакше вийде що ви навіщось виступаєте у ролі
корисного для росії дурника...
Я писав про 5-6...ви знайшли від 4....але мені приписали 8-9...
Думаєте що в тутешніх користувачів мозок як в інфузорії-туфельки?
Не судіть по собі...
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budivelnik
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Додано: Сер 18 тра, 2022 17:13
Zebra написав:
а хто раніше працював по схемі - купи-продай імпорт - звісно зараз у дупі
Так ти ж саме так і працював
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pesikot
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Додано: Сер 18 тра, 2022 17:14
budivelnik признаю ошибся но всё же 5-6 это не 4...я то признаю что недосмотрел цифры а вы манипулируете...и дурник вы а нея.Несёте бред вы про цены.
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konstantin kirovograd
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Додано: Сер 18 тра, 2022 17:18
pesikot написав: Zebra написав:
а хто раніше працював по схемі - купи-продай імпорт - звісно зараз у дупі
Так ти ж саме так і працював
це було вже хто зна коли
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Zebra
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Додано: Сер 18 тра, 2022 17:20
Zebra написав: pesikot написав: Zebra написав:
а хто раніше працював по схемі - купи-продай імпорт - звісно зараз у дупі
Так ти ж саме так і працював
це було вже хто зна коли
Тобто ти в дупі ?
А я тебе попереджав
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pesikot
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