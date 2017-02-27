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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 тра, 2022 17:27
pesikot написав:
Тобто ти в дупі ?
А я тебе попереджав
давно перепрофілювався на крипту
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Додано: Сер 18 тра, 2022 17:30
konstantin kirovograd написав:budivelnik
признаю ошибся но всё же 5-6 это не 4...я то признаю что недосмотрел цифры а вы манипулируете...и дурник вы а нея.Несёте бред вы про цены.
Тобто
Якщо я зараз , знайду офіційні ціни на Хавал Н9 в 5-6 млн - Ви відразу самозабанитесь на тиждень?
Я правильно зрозумів
Чи дурникам сци в очі і вони заявлять що це божа роса?
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Додано: Сер 18 тра, 2022 17:33
Zebra написав: pesikot написав:
Тобто ти в дупі ?
А я тебе попереджав
давно перепрофілювався на крипту
да биткоин сейчас ещё та инвистиция...хотя может отростёт как это не раз было
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Додано: Сер 18 тра, 2022 17:35
Zebra написав: pesikot написав:
Тобто ти в дупі ?
А я тебе попереджав
давно перепрофілювався на крипту
Тогда, какого ... не выехал из Чернигова
Где к своей крипте получил бы доступ
И не грузи про тер.оборону
Ты как-то прокололся, что есть товар, который ты бросить не можешь
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 18 тра, 2022 17:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 тра, 2022 17:35
DjPavel написав:
Знал что вы сошлетесь на 5 Постанову. Простите, но не убедили. Во-первых, граничный срок зачисления устанавливается на уровне 365 дней (что в текущей ситуации никак не нарушается. Во-вторых, есть Постанова 67, в которой говорится следующее:
1. Установити, що граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, визначені в пункті 21 розділу II Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5 (зі змінами), не поширюються на:
5) послуги, роботи (крім транспортних і страхових послуг та/або робіт), права інтелектуальної власності та (або) інші немайнові права, що експортуються;
А я знал что вы может даже сошлетесь на эти
При этом, я нигде и не указывал что ответственность наступит моментально.
По вашей отсылке к интеллектуальной собственности - вы немного путаете либо подменяете понятия, так как в договоре ФОП совсем не это написано (в лучшем случае где-то сбоку о том что вся интеллектуалка была передана заказчику в рамках выполнения услуг). А написано там не это, потому что нет такого КВЭДа для ФОП как "интеллектуальная собственность" (или что-либо что можно подтянуть под это) и вы бы не могли быть ФОП в принципе.
п.с. это, кстати, довольно актуальная проблема наших юристов в IT, так как все заказчики требуют получения интеллектуальной собственности, а при существующих схемах нет какого-то 100% решения и все что-то выдумывают.
DjPavel написав:
В третьих, советую ознакомиться с Постановой №7, которая подтверждает возможность соблюдение валютного контроля при условии перечисления денежных средств со счетов резидентов открытых в зарубежных банках на счетах резидентов в Украине:
9. Банк завершує здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків:
2) у разі експорту товару - після зарахування на поточний рахунок резидента в банку грошових коштів, що надійшли від нерезидента за товар (уключаючи кошти, переказані резидентом із власного рахунку, відкритого за кордоном, якщо розрахунки за експорт товару здійснювалися через рахунок резидента, відкритий за кордоном, та резидентом подано документи іноземного банку, які підтверджують зарахування коштів від нерезидента за товар), або від банку (резидента або нерезидента)
Во-первых, это инструкция для банков о прекращении валютного контроля, а не о возможности расчетов, а во-вторых средства с вашего зарубежного счета обязаны быть зачислены тоже в валюте на ваш счет. Этот пункт не рабочий в принципе для Вас (он указан только для очень специфических двух операций, которые тут неприменимы).
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Додано: Сер 18 тра, 2022 17:43
moveton написав:
ФЛП-экспортёр от таких мансов переключается на приём оплаты на свой зарубежный счёт, платит меньше налогов (тот редкий случай, когда пересичному не пофиг курс НБУ) и перестаёт вводить фиатную валюту в страну вообще.
почему платит меньше налогов? все что поступило на зарубежный счет фоп обязан честно задекларировать и уплатить налог, как если бы зашло на счет в укр банке
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Додано: Сер 18 тра, 2022 17:46
kbadoo
В общем предлагаю на этом закончить, думаю вы согласны, что все неоднозначно и аргументов дающих основание полагать,что это криминал - нет. Если деньги в течении года будут перечислены на счета ФоП в Украине (например после нормализации курса), лично я существенных рисков не вижу. Никто не собирается держать деньги вне Укрианы вечно, но сейчас НБУ не создал для этого благоприятных условий, поэтому имеем то что имеем. А в целом, большие компании, допускаю, что могли получать и официальные консультации от налоговой по этим вопросам, чтобы потом иметь аргумент при возможных спорах с наловогой.
P.S. Кстати, в исключениях в 67 постанове речь не только в отношении интеллектуальной собственности, а в целом в отношении услуг (там через запятую), что звучит так как будто все услуги исключаются (что странно).
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Додано: Сер 18 тра, 2022 17:55
DjPavel написав:kbadoo
В общем предлагаю на этом закончить, думаю вы согласны, что все неоднозначно и аргументов дающих основание полагать,что это криминал - нет. Если деньги в течении года будут перечислены на счета ФоП в Украине (например после нормализации курса), лично я существенных рисков не вижу. Никто не собирается держать деньги вне Укрианы вечно, но сейчас НБУ не создал для этого благоприятных условий, поэтому имеем то что имеем. А в целом, большие компании, допускаю, что могли получать и официальные консультации от налоговой по этим вопросам, чтобы потом иметь аргумент при возможных спорах с наловогой.
Согласен, переубеждать кого-то не планировал, а лишь предостерег.
Про криминал не говорил, вопрос лишь стоимостной оценке риска последствий, которая довольно существенная в данном случае (собственно существенно больше выгоды от разницы курса) и риск обнаружения совсем не малый.
Еще один момент - не просто так ранее (до военного времени) все эти платежки либо не открывали вообще счета, либо не позволяли принимать туда выручку для наших.
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Додано: Сер 18 тра, 2022 17:56
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Додано: Сер 18 тра, 2022 17:57
Andrey2512 написав:greenback1996
Знаете, как в Германии снять евро с карты Приват?
Не забудьте підвищити ліміт на картці.
Реальні курси зняття в банкоматі на території Німеччини по 200 євро 16/05 та 17/05 2022 р. (картка для виплат)
До уваги брати курс з сайту "Приватбанку" у розділі "для карток" + враховуйте комісії
Сьогодні EUR: 33.67 грн.
Реальним для мене вийшов курс +- 34,15 (за 17 травня)
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