Додано: Сер 18 тра, 2022 17:35

DjPavel написав: Знал что вы сошлетесь на 5 Постанову. Простите, но не убедили. Во-первых, граничный срок зачисления устанавливается на уровне 365 дней (что в текущей ситуации никак не нарушается. Во-вторых, есть Постанова 67, в которой говорится следующее:

1. Установити, що граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, визначені в пункті 21 розділу II Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5 (зі змінами), не поширюються на:

5) послуги, роботи (крім транспортних і страхових послуг та/або робіт), права інтелектуальної власності та (або) інші немайнові права, що експортуються; Знал что вы сошлетесь на 5 Постанову. Простите, но не убедили. Во-первых, граничный срок зачисления устанавливается на уровне 365 дней (что в текущей ситуации никак не нарушается. Во-вторых, есть Постанова 67, в которой говорится следующее:

DjPavel написав: В третьих, советую ознакомиться с Постановой №7, которая подтверждает возможность соблюдение валютного контроля при условии перечисления денежных средств со счетов резидентов открытых в зарубежных банках на счетах резидентов в Украине:

9. Банк завершує здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків :

2) у разі експорту товару - після зарахування на поточний рахунок резидента в банку грошових коштів, що надійшли від нерезидента за товар ( уключаючи кошти, переказані резидентом із власного рахунку, відкритого за кордоном, якщо розрахунки за експорт товару здійснювалися через рахунок резидента, відкритий за кордоном, та резидентом подано документи іноземного банку, які підтверджують зарахування коштів від нерезидента за товар), або від банку (резидента або нерезидента) В третьих, советую ознакомиться с Постановой №7, которая подтверждает возможность соблюдение валютного контроля при условии перечисления денежных средств со счетов резидентов открытых в зарубежных банках на счетах резидентов в Украине:

А я знал что вы может даже сошлетесь на этиПри этом, я нигде и не указывал что ответственность наступит моментально.По вашей отсылке к интеллектуальной собственности - вы немного путаете либо подменяете понятия, так как в договоре ФОП совсем не это написано (в лучшем случае где-то сбоку о том что вся интеллектуалка была передана заказчику в рамках выполнения услуг). А написано там не это, потому что нет такого КВЭДа для ФОП как "интеллектуальная собственность" (или что-либо что можно подтянуть под это) и вы бы не могли быть ФОП в принципе.п.с. это, кстати, довольно актуальная проблема наших юристов в IT, так как все заказчики требуют получения интеллектуальной собственности, а при существующих схемах нет какого-то 100% решения и все что-то выдумывают.Во-первых, это инструкция для банков о прекращении валютного контроля, а не о возможности расчетов, а во-вторых средства с вашего зарубежного счета обязаны быть зачислены тоже в валюте на ваш счет. Этот пункт не рабочий в принципе для Вас (он указан только для очень специфических двух операций, которые тут неприменимы).