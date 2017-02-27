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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9486948794889489
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 18:41

  antey1969 написав:
  greenozon написав:Львів ракета
35.4 - 36.0

при все растущей разнице курсов желающих переводить из-за рубежа валюту по безналу резко поубавится.
Попрет бусами в страну серый нал, как в добрые старые времена.
Прибить надолго курс гвоздями, врубив на полную печатный станок - это "пять". Не иначе как Гетьманцев с Миловановым подсоветовали.

Прогульщики КШЕ :D .
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 18:48

Идём к 36,6

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 18:49

  Zebra написав:Вже можна по 36 скинути, юххху - але йдемо на 55.

Чего блин радоваться ??? Прокушаете свои несколько тысячь доларов и будете в такой же жопе как и пересичные ну пусть чуть позже...
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 18:54

  antey1969 написав:
  greenozon написав:Львів ракета
35.4 - 36.0

при все растущей разнице курсов желающих переводить из-за рубежа валюту по безналу резко поубавится.
Попрет бусами в страну серый нал, как в добрые старые времена.
Прибить надолго курс гвоздями, врубив на полную печатный станок - это "пять". Не иначе как Гетьманцев с Миловановым подсоветовали.

Я вижу одно решение быстрый вход в ЕС и переход на евро 8) как я и предлагал много раз - просто перейти на евро не дожидаясь вступления - это все поставит на свои места.
Извиняюсь за то что так много постов от меня ,хотел в продмаг за молоком, а пришел в бомбоубежище , поиграть в шахматы, ибо мне отказали - продмаг ао время тривоги не работает, с шахматами тоже не вышло , вот сижу строчу
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:02

  yama написав:
  antey1969 написав:
  greenozon написав:Львів ракета
35.4 - 36.0

при все растущей разнице курсов желающих переводить из-за рубежа валюту по безналу резко поубавится.
Попрет бусами в страну серый нал, как в добрые старые времена.
Прибить надолго курс гвоздями, врубив на полную печатный станок - это "пять". Не иначе как Гетьманцев с Миловановым подсоветовали.

Я вижу одно решение быстрый вход в ЕС и переход на евро 8) как я и предлагал много раз - просто перейти на евро не дожидаясь вступления - это все поставит на свои места.
Извиняюсь за то что так много постов от меня ,хотел в продмаг за молоком, а пришел в бомбоубежище , поиграть в шахматы, ибо мне отказали - продмаг ао время тривоги не работает, с шахматами тоже не вышло , вот сижу строчу


Зимбабве переход на доллар не помог в своё время :D
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:11

  wtf написав:почему платит меньше налогов? все что поступило на зарубежный счет фоп обязан честно задекларировать и уплатить налог, как если бы зашло на счет в укр банке

Речь о разнице не между банками, а о случаях фиксированного и отпущенного курса. Налоги платятся в гривне и по курсу НБУ на момент поступления средств. При реальном курсе ему насчитают налога по курсу, допустим, 34, он свои доллары на межбанке по нему же и продаст и заплатит 5% от исходных долларов. При заниженном налог ему насчитают по 30, но он конвертнёт серыми путями по 34 и в исходных долларах сумма налогов получится уже меньше, чем 5%.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:15

  konstantin kirovograd написав:Зимбабве переход на доллар не помог в своё время
Черногории помогло, а на доллар переход не предлагали.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:31

  yulia956688 написав:Валюта полученная нашим государством как помощь экономики продаётся на межбанке, или складывается в резервы и под неё делают эмиссию?

смотрим анализ ликвидности и ....??? и не понимаешь. я по крайней мере.

по статье где обычно проходила покупка-продажа валюты - отвлечение минус 136 ярдов грн с начала войны (хотя при выкупе валюты идет плюс). бюджет влил 250 ярдов грн. дыра бюджета финансируется в т.ч. НБУ?

чтобы это значило? что скажет пан Сибарит? как-то аномально движутся деньги
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:40

  yama написав:
  Zebra написав:Вже можна по 36 скинути, юххху - але йдемо на 55.

Чего блин радоваться ??? Прокушаете свои несколько тысячь доларов и будете в такой же жопе как и пересичные ну пусть чуть позже...

Пересичным сейчас импорт не доступен. Что поменяется для них? Наоборот, содержание бюджетников и армии станет дешевле, в отличие от РФ, где рубль укрепляется. Девал - это союзник.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:42

  yama написав:
  alex_dvornichenko написав:Кто знает причины рост ? Ну кроме войны.

а этой причины недостаточно ? :shock:

Денежная масса свежехрустящих чутка прокрутилась и влияние работы станка после традиционного временного лага начинает сказываться.
Все по классике.
antey1969
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