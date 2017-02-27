достаточно, но война идет даже не первый месяц
а практически непонятный рост начался после предыдущего ослабления ограничений по части валюты от НБУ с 10.05.2022
в том числе на криптобиржах
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 тра, 2022 19:49
достаточно, но война идет даже не первый месяц
а практически непонятный рост начался после предыдущего ослабления ограничений по части валюты от НБУ с 10.05.2022
в том числе на криптобиржах
Востаннє редагувалось копейка в Сер 18 тра, 2022 19:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 тра, 2022 19:49
Не, представитель Нацбанка уже заявил, что дескать держим, так как ждем больших валютных вливаний из-за рубежа. Боятся, как бы курс до двадцатки не укрепился от обилия поступлений.
Короче, похоже, кто-то в НБУ из Голландии душистый пакетик гумпомощи получил.
Додано: Сер 18 тра, 2022 19:58
"Большая семерка" выделит Украине финансовый пакет помощи на 15 млрд евро
Детали: "Большая семерка" собирается предоставить Украине крупный пакет помощи. Эти деньги должны помочь компенсировать расходы, связанные с вторжением россии, передает (
Пакет будет охватывать три месяца с краткосрочным финансированием в основном в виде грантов. В общем финансовая помощь "Большой семерки" составит 15 млрд евро
думаю рост связан со словами о отказе от фиксированного курса гривны, уже откатили, значит возможно завтра пойдёт откат на нале, хотя инерцию никто не отменял...
Додано: Сер 18 тра, 2022 20:17
Додано: Сер 18 тра, 2022 20:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сибарит пытается описывать эти движения каждую неделю
Вот тут он попытался описать изменение движения денег, назвав его малым кругом.
В графе, где обычно проходила покупка-продажа валюты она и проходит. Там большие продажи.
Дыра бюджета затыкается за счет внешней помощи и облигаций, в покупке облигаций участвует и НБУ.
"Аномальность" заключается в том, что экономика военного времени сильно отличается от мирной. К ней вообще нельзя подходить с привычными критериями.
Что качается исходного вопроса, тут нет одного единственного варианта. Вся поступившая валюта, включая ту, что поступает на счета правительства, изначально учитывается в резервах. Дальше идет ее расходование. Валюта продается на МБ под критический импорт, расходуется на обслуживание долгов, тратится непосредственно в виде валюты на правительственные (военные) закупки. Баланс бывает разный. В марте поступления превысили расходы и резервы увеличились, в апреле резервы уменьшились.
Тут, наверно, стоил заметить, что не все объявленные суммы помощи поступают в виде валюты. Часть поступает в виде товаров, в основном, военного назначения. Это, естественно, в резервах не учитывается.
Эмиссии под поступившую валюту не происходит. Механизм такой эмиссии - покупка валюты на МБ, чего давно не наблюдаем.
Ну и напоследок позволю себе высказать предположение о причинах роста курса на наличном рынке. В первое время всем было не до валюты, поэтому курс не рос. Сейчас, когда ситуация на фронте стала стабильнее, а народ к войне попривык, некоторые малосознательные господа вернулись к привычным попыткам защитить личные сбережения путем покупки валюты, переложив тем самым бремя солидарного финансирования чрезвычайных расходов за счет возможной девальвации на тех, кто выживает от зарплаты до зарплаты. Естественно, наметился ее дефицит, поскольку самолеты не летают. Это именно дефицит бумаги.
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 18 тра, 2022 20:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 тра, 2022 20:22
Можна фіксанути ПА8, а ще ліпше ПА5. Одні плюси
Додано: Сер 18 тра, 2022 20:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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