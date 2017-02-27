RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9487948894899490
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:49

  yama написав:
  alex_dvornichenko написав:Кто знает причины рост ? Ну кроме войны.

а этой причины недостаточно ? :shock:

достаточно, но война идет даже не первый месяц
а практически непонятный рост начался после предыдущего ослабления ограничений по части валюты от НБУ с 10.05.2022
в том числе на криптобиржах
Востаннє редагувалось копейка в Сер 18 тра, 2022 19:50, всього редагувалось 1 раз.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 190
З нами з: 31.07.19
Подякував: 131 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:49

  Zebra написав:
  yama написав:
  Zebra написав:Вже можна по 36 скинути, юххху - але йдемо на 55.

Чего блин радоваться ??? Прокушаете свои несколько тысячь доларов и будете в такой же жопе как и пересичные ну пусть чуть позже...

Пересичным сейчас импорт не доступен. Что поменяется для них? Наоборот, содержание бюджетников и армии станет дешевле, в отличие от РФ, где рубль укрепляется. Девал - это союзник.

Не, представитель Нацбанка :lol: уже заявил, что дескать держим, так как ждем больших валютных вливаний из-за рубежа. Боятся, как бы курс до двадцатки не укрепился от обилия поступлений.
Короче, похоже, кто-то в НБУ из Голландии душистый пакетик гумпомощи получил.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11171
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 3311 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:58

"Большая семерка" выделит Украине финансовый пакет помощи на 15 млрд евро

Детали: "Большая семерка" собирается предоставить Украине крупный пакет помощи. Эти деньги должны помочь компенсировать расходы, связанные с вторжением россии, передает (https://www.washingtonpost.com/us-polic ... e=telegram) "The Washington Post".
Пакет будет охватывать три месяца с краткосрочным финансированием в основном в виде грантов. В общем финансовая помощь "Большой семерки" составит 15 млрд евро


думаю рост связан со словами о отказе от фиксированного курса гривны, уже откатили, значит возможно завтра пойдёт откат на нале, хотя инерцию никто не отменял...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7289
З нами з: 20.11.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 1896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 20:17

  vitaliian написав:
  konstantin kirovograd написав:Зимбабве переход на доллар не помог в своё время
Черногории помогло, а на доллар переход не предлагали.


курс же еще не 200... чтото Вы спешите
Moneta
 
Повідомлень: 2940
З нами з: 26.06.11
Подякував: 60 раз.
Подякували: 1362 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 20:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:смотрим анализ ликвидности и ....??? и не понимаешь. я по крайней мере.

по статье где обычно проходила покупка-продажа валюты - отвлечение минус 136 ярдов грн с начала войны (хотя при выкупе валюты идет плюс). бюджет влил 250 ярдов грн. дыра бюджета финансируется в т.ч. НБУ?

чтобы это значило? что скажет пан Сибарит? как-то аномально движутся деньги

Сибарит пытается описывать эти движения каждую неделю :)
Вот тут он попытался описать изменение движения денег, назвав его малым кругом.
В графе, где обычно проходила покупка-продажа валюты она и проходит. Там большие продажи.
Дыра бюджета затыкается за счет внешней помощи и облигаций, в покупке облигаций участвует и НБУ.
"Аномальность" заключается в том, что экономика военного времени сильно отличается от мирной. К ней вообще нельзя подходить с привычными критериями.

Что качается исходного вопроса, тут нет одного единственного варианта. Вся поступившая валюта, включая ту, что поступает на счета правительства, изначально учитывается в резервах. Дальше идет ее расходование. Валюта продается на МБ под критический импорт, расходуется на обслуживание долгов, тратится непосредственно в виде валюты на правительственные (военные) закупки. Баланс бывает разный. В марте поступления превысили расходы и резервы увеличились, в апреле резервы уменьшились.
Тут, наверно, стоил заметить, что не все объявленные суммы помощи поступают в виде валюты. Часть поступает в виде товаров, в основном, военного назначения. Это, естественно, в резервах не учитывается.

Эмиссии под поступившую валюту не происходит. Механизм такой эмиссии - покупка валюты на МБ, чего давно не наблюдаем.

Ну и напоследок позволю себе высказать предположение о причинах роста курса на наличном рынке. В первое время всем было не до валюты, поэтому курс не рос. Сейчас, когда ситуация на фронте стала стабильнее, а народ к войне попривык, некоторые малосознательные господа вернулись к привычным попыткам защитить личные сбережения путем покупки валюты, переложив тем самым бремя солидарного финансирования чрезвычайных расходов за счет возможной девальвации на тех, кто выживает от зарплаты до зарплаты. Естественно, наметился ее дефицит, поскольку самолеты не летают. Это именно дефицит бумаги.
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 18 тра, 2022 20:23, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6477
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5456 раз.
Подякували: 16557 раз.
 
Профіль
47
25
30
2
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 20:22

  vladimir07 написав:НБУ будет держать фиксированный курс гривны. )
https://www.rbc.ua/rus/news/preimushche ... 78291.html

Можна фіксанути ПА8, а ще ліпше ПА5. Одні плюси
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29041
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1407 раз.
Подякували: 2506 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 20:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kbadoo написав:4) Валюта на счет по инвойсам не поступила? - О, привет, штраф))

мда, експерт 80лвл
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29041
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1407 раз.
Подякували: 2506 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
  #<1 ... 9487948894899490
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3054, 3055, 3056
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30556 29335521
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 тра, 2022 18:24
greenozon
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 157, 158, 159
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1588 10075346
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 тра, 2022 12:18
Mirax
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22521979
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.