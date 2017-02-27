мда, експерт 80лвл
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 тра, 2022 20:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 18 тра, 2022 23:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вопрос к знатокам. Сегодня в 21.30 по берлинскому времени близкие как обычно сняли евро в банкомате Евронет с грн. универсалки приват, НО! какого-то лешего банкомат посчитал через доллар по 1,197, что дало курс с грн. на евро с учетом комиссии 2% - 39+ ! Можно ли идти разбираться там в банк?
Додано: Сер 18 тра, 2022 23:54
Наверно я не выдам большого секрета, что самые высокие средние ЗП сейчас у наших бойцов. И часть из них или членов их семей валюту таки впрок покупает. Ну как-то у меня не поворачивается язык назвать их малосознательными.
Основная масса населения вообще никогда не мыслит глубоко стратегически в финансовом плане, и не стоит их в этом упрекать.
Если наметилась проблема именно с бумагой, то ее нужно решать на гос уровне.
Додано: Чет 19 тра, 2022 00:16
А якщо картка "Універсальна" Приватбанку - не пробували, чи є різниця по курсу з карткою для виплат цього ж банку?
Окрім того, не перевіряли, чи є різниця між картками Visa і MasterCard?
Зараз переглядають цей форум: moveton і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|