RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9487948894899490
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 20:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kbadoo написав:4) Валюта на счет по инвойсам не поступила? - О, привет, штраф))

мда, експерт 80лвл
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29044
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1407 раз.
Подякували: 2506 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 23:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вопрос к знатокам. Сегодня в 21.30 по берлинскому времени близкие как обычно сняли евро в банкомате Евронет с грн. универсалки приват, НО! какого-то лешего банкомат посчитал через доллар по 1,197, что дало курс с грн. на евро с учетом комиссии 2% - 39+ ! Можно ли идти разбираться там в банк?
all27
Аватар користувача
 
Повідомлень: 61
З нами з: 02.02.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 23:54

  Сибарит написав:Сейчас, когда ситуация на фронте стала стабильнее, а народ к войне попривык, некоторые малосознательные господа вернулись к привычным попыткам защитить личные сбережения путем покупки валюты, переложив тем самым бремя солидарного финансирования чрезвычайных расходов за счет возможной девальвации на тех, кто выживает от зарплаты до зарплаты. Естественно, наметился ее дефицит, поскольку самолеты не летают. Это именно дефицит бумаги.

Наверно я не выдам большого секрета, что самые высокие средние ЗП сейчас у наших бойцов. И часть из них или членов их семей валюту таки впрок покупает. Ну как-то у меня не поворачивается язык назвать их малосознательными.
Основная масса населения вообще никогда не мыслит глубоко стратегически в финансовом плане, и не стоит их в этом упрекать.
Если наметилась проблема именно с бумагой, то ее нужно решать на гос уровне.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11171
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1503 раз.
Подякували: 3314 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 00:16

  ST_11 написав:Реальні курси зняття в банкоматі на території Німеччини по 200 євро 16/05 та 17/05 2022 р. (картка для виплат)

А якщо картка "Універсальна" Приватбанку - не пробували, чи є різниця по курсу з карткою для виплат цього ж банку?
Окрім того, не перевіряли, чи є різниця між картками Visa і MasterCard?
Igneus
 
Повідомлень: 1355
З нами з: 29.08.18
Подякував: 1030 раз.
Подякували: 685 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9487948894899490
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3055, 3056, 3057
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30560 29346467
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 тра, 2022 00:10
phantom_systems
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 157, 158, 159
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1588 10080687
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 тра, 2022 12:18
Mirax
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22521996
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (814)
18.05.2022 23:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.