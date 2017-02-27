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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 тра, 2022 20:23
kbadoo написав:
4) Валюта на счет по инвойсам не поступила? - О, привет, штраф))
мда, експерт 80лвл
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flyman
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Додано: Сер 18 тра, 2022 23:06
Вопрос к знатокам. Сегодня в 21.30 по берлинскому времени близкие как обычно сняли евро в банкомате Евронет с грн. универсалки приват, НО! какого-то лешего банкомат посчитал через доллар по 1,197, что дало курс с грн. на евро с учетом комиссии 2% - 39+ ! Можно ли идти разбираться там в банк?
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all27
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Додано: Сер 18 тра, 2022 23:54
Сибарит написав:
Сейчас, когда ситуация на фронте стала стабильнее, а народ к войне попривык, некоторые малосознательные господа вернулись к привычным попыткам защитить личные сбережения путем покупки валюты, переложив тем самым бремя солидарного финансирования чрезвычайных расходов за счет возможной девальвации на тех, кто выживает от зарплаты до зарплаты. Естественно, наметился ее дефицит, поскольку самолеты не летают. Это именно дефицит бумаги.
Наверно я не выдам большого секрета, что самые высокие средние ЗП сейчас у наших бойцов. И часть из них или членов их семей валюту таки впрок покупает. Ну как-то у меня не поворачивается язык назвать их малосознательными.
Основная масса населения вообще никогда не мыслит глубоко стратегически в финансовом плане, и не стоит их в этом упрекать.
Если наметилась проблема именно с бумагой, то ее нужно решать на гос уровне.
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antey1969
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Додано: Чет 19 тра, 2022 00:16
ST_11 написав:
Реальні курси зняття в банкоматі на території Німеччини по 200 євро 16/05 та 17/05 2022 р. (картка для виплат
)
А якщо картка "Універсальна" Приватбанку - не пробували, чи є різниця по курсу з карткою для виплат цього ж банку?
Окрім того, не перевіряли, чи є різниця між картками Visa і MasterCard?
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Додано: Чет 19 тра, 2022 00:48
all27 написав:
евро с учетом комиссии 2% - 39+
обычно в нерабочее для банков время курс завышен для компенсации рисков, полагаю приват тут не причем а дело в заграничном банкомате
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Додано: Чет 19 тра, 2022 06:38
all27 написав:
Вопрос к знатокам. Сегодня в 21.30 по берлинскому времени близкие как обычно сняли евро в банкомате Евронет с грн. универсалки приват, НО! какого-то лешего банкомат посчитал через доллар по 1,197, что дало курс с грн. на евро с учетом комиссии 2% - 39+ ! Можно ли идти разбираться там в банк?
Внимательно изучите выданный квиток: скорее всего близкие не как обычно согласились с конвертацией.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 07:35
воодушевлённые новостями регулятора
35.00-35.50/36.50-37.00
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Додано: Чет 19 тра, 2022 08:15
В США предлагают прекратить обращение купюр в $100 по всему миру, чтоб наказать россиян
Чтобы россияне почувствовали санкционное давление, властям США нужно немедленно прекратить обращение во всем мире 100-долларовых банкнот.
Об этом пишет научный сотрудник Института Гувера Маркос Куналакис в колонке для The Wall Street Journal.
"В течение многих лет россияне покупали банкноты номиналом 100 долларов, пряча их дома под матрасами", - пишет Куналакис.
На начало 2022 года россияне держали в наличке 5,425 трлн рублей, или 74,6 млрд долларов. Еще 92,8 млрд долларов - в банках.
Быстрая отмена 100-долларовой банкноты не позволит быстро конвертировать средства ввиду текущей ситуации в РФ. "Сбережения россиян превратятся в бумагу", - пишет он, полагая, что это может вызвать социальный взрыв в России.
К тому же, по его словам, 80% таких купюр находятся за пределами США и "подпитывают" теневую экономику по всему миру, а также позволяют таким странам как Иран и Венесуэла обходить санкции.
"Даже само начало политических дебатов об упразднении 100-долларовой банкноты всколыхнуло бы ситуацию в России, Иране и Венесуэле. Это само по себе может сильнее нарушить политический статус-кво господина Путина, чем многие санкции", - заключает Куналакис.
Срочно меняем на мелкие, до $10!
Напоминает голливудские боевики, где террористы требуют миллион долларов в мелких купюрах. Это ж оставшимся "Суркисам" никаких трейлеров не хватит для вывоза валюты. Матрасы в украинских хатах станут не нужны, можно будет спать просто на пачках купюр. А покупатели недвиги будут приходить с тележками денег
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Додано: Чет 19 тра, 2022 08:29
antey1969 написав: Сибарит написав:
Сейчас, когда ситуация на фронте стала стабильнее, а народ к войне попривык, некоторые малосознательные господа
вернулись к привычным попыткам защитить личные сбережения путем покупки валюты, переложив тем самым бремя солидарного финансирования чрезвычайных расходов за счет возможной девальвации на тех, кто выживает от зарплаты до зарплаты. Естественно, наметился ее дефицит, поскольку самолеты не летают. Это именно дефицит бумаги.
Наверно я не выдам большого секрета, что самые высокие средние ЗП сейчас у наших бойцов. И часть из них или членов их семей валюту таки впрок покупает. Ну как-то у меня не поворачивается язык назвать их малосознательными.
Основная масса населения вообще никогда не мыслит глубоко стратегически в финансовом плане, и не стоит их в этом упрекать.
Если наметилась проблема именно с бумагой, то ее нужно решать на гос уровне.
Странно, что Сибарит такое пишет. Государство себе может напечатать любое количество денег впрок. Пересічним эта опция недоступна. Государство будет сильно - когда будут пересичні сильные. А если сделате пересічних малоимущими голодающими - то все проиграем.
Допусти мой пример, я вынуджен продавать на МБ валюту, теряю на этом около 15% в пользу НБУ - соответсвенно меньше могу помогать своим родным и близким и донатить на волонтеров. Тем более зная что НБУ будет дальше забирать больше - стараюсь часть денег отложить на черный день.
Государство забирая у меня - забирает у себя.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 08:43
Запорожье
Замедлились
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