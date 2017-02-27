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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9488948994909491
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 08:53

  edvardd написав:Запорожье
Замедлились
🇺🇸USD 36.20 36.70
🇪🇺EUR 37.60 38.40

через 10 минут добавили по 10 коп...
edvardd
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