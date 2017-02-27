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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9489949094919492>
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 08:53

  edvardd написав:Запорожье
Замедлились
🇺🇸USD 36.20 36.70
🇪🇺EUR 37.60 38.40

через 10 минут добавили по 10 коп...
edvardd
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 09:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

обменки одессы - поскот 35.80/37.30
чик
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 09:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пора доллары скидывать?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 10:15

  edvardd написав:Запорожье
Замедлились
🇺🇸USD 36.20 36.70
🇪🇺EUR 37.60 38.40


растём, ещё есть мнение - что на нал залез бизнес не критического импорта, которому не дают на мб...
🇺🇸USD 36.80 37.40
🇪🇺EUR 38.00 38.90
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 10:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Есть еще мнение что это военные конвертируют зарплаты, потому что бюджетники зарплаты только ждут.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 10:36

  edvardd написав:растём, ещё есть мнение - что на нал залез бизнес не критического импорта, которому не дают на мб...
🇺🇸USD 36.80 37.40
🇪🇺EUR 38.00 38.90

https://www.ukrgasbank.com/

100 USD 3150.00 3217.00
100 EUR 3300.00 3380.00

Выходит кассир укргаза может 5000 грн с 1000 долл. разово заработать - если кто-то сдаст в укргаз?
ПС кто-то знает как купить с приноса в банке? Сколько процента отката нужно платить?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 10:38

BIGor

Я думаю так все и зарабатывают. Если, конечно, попадется лох, который сдачи валюту в банк :D
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 10:41

  Andrey2512 написав:BIGor

Я думаю так все и зарабатывают. Если, конечно, попадется лох, который сдачи валюту в банк :D

Не повірите але не раз спостерігав як старші люди здають по грабіжницькому курсу не одну сотку валюти в моїй присутності в касу банку. Коли хотів викупити дорожче з руку то погрожували поліцію викликати :roll:
ST_11
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 10:58

  Andrey2512 написав:BIGor

Я думаю так все и зарабатывают. Если, конечно, попадется лох, который сдачи валюту в банк :D
Вот вот, именно, очень мало сдают - ходил в несколько отделений разных банков где постоянно обслуживаюсь - предлагал + 50 копеек к курсу (это ещё когда можно было по 33,5 купить), бесполезно, сказали сдают пару тройку соток в неделю!
asti
 
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