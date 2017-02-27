через 10 минут добавили по 10 коп...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 тра, 2022 08:53
Додано: Чет 19 тра, 2022 09:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
обменки одессы - поскот 35.80/37.30
Додано: Чет 19 тра, 2022 09:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Пора доллары скидывать?)
Додано: Чет 19 тра, 2022 10:15
Додано: Чет 19 тра, 2022 10:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Есть еще мнение что это военные конвертируют зарплаты, потому что бюджетники зарплаты только ждут.
Додано: Чет 19 тра, 2022 10:36
100 USD 3150.00 3217.00
100 EUR 3300.00 3380.00
Выходит кассир укргаза может 5000 грн с 1000 долл. разово заработать - если кто-то сдаст в укргаз?
ПС кто-то знает как купить с приноса в банке? Сколько процента отката нужно платить?
Додано: Чет 19 тра, 2022 10:38
BIGor
Я думаю так все и зарабатывают. Если, конечно, попадется лох, который сдачи валюту в банк
Додано: Чет 19 тра, 2022 10:41
Не повірите але не раз спостерігав як старші люди здають по грабіжницькому курсу не одну сотку валюти в моїй присутності в касу банку. Коли хотів викупити дорожче з руку то погрожували поліцію викликати
Додано: Чет 19 тра, 2022 10:58
Вот вот, именно, очень мало сдают - ходил в несколько отделений разных банков где постоянно обслуживаюсь - предлагал + 50 копеек к курсу (это ещё когда можно было по 33,5 купить), бесполезно, сказали сдают пару тройку соток в неделю!
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