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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9489949094919492
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:02

  striped написав:Есть еще мнение что это военные конвертируют зарплаты, потому что бюджетники зарплаты только ждут.


есть мнение, что это сильно упали экспортные способности, и они не в состоянии удовлитворить импортные потребности, которые упали не так сильно.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:03

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
Замедлились
🇺🇸USD 36.20 36.70
🇪🇺EUR 37.60 38.40


растём, ещё есть мнение - что на нал залез бизнес не критического импорта, которому не дают на мб...
🇺🇸USD 36.80 37.40
🇪🇺EUR 38.00 38.90

А цей бізнес де 3 місяці пасся?
Хто може дозволити готівкову валюту, давно вже цим користуються.
Просто свята пройшли, здають менше, а попит є, все такі війна...падіння економіки і емісія.
Є якійсь броунівський рух, якійсь процеси йдуть, вони мало помітні оку і не піддаються аналізу, але факт є фактом, є вихід на нові висоти по курсу, поки що можна констатувати менші темпи зростання, але ріст ще не закінчився, набираємо висоту.
Чекаємо на допомогу колективного Заходу, може тоді НБУ послабить ринок, можливо дозволить офіційну продаж купівлю по ринковим курсам і заллє готівку інтервенціями, але на курс менше 35 я вже не сподіваюсь по долару...
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:04

  ST_11 написав:Не повірите але не раз спостерігав як старші люди здають по грабіжницькому курсу не одну сотку валюти в моїй присутності в касу банку. Коли хотів викупити дорожче з руку то погрожували поліцію викликати :roll:

І що поліція зробить? Нема у нас статті за обмін валют, не в СССР живемо.
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:08

  Mirax написав:
  ST_11 написав:Не повірите але не раз спостерігав як старші люди здають по грабіжницькому курсу не одну сотку валюти в моїй присутності в касу банку. Коли хотів викупити дорожче з руку то погрожували поліцію викликати :roll:

І що поліція зробить? Нема у нас статті за обмін валют, не в СССР живемо.

Обмін валют - ліцензований вид діяльності, там стаття точно є.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:09

  Mirax написав:
  ST_11 написав:Не повірите але не раз спостерігав як старші люди здають по грабіжницькому курсу не одну сотку валюти в моїй присутності в касу банку. Коли хотів викупити дорожче з руку то погрожували поліцію викликати :roll:

І що поліція зробить? Нема у нас статті за обмін валют, не в СССР живемо.


Ми вже передали отриману від громадян інформацію стосовно діяльності нелегальних пунктів обміну іноземної валюти до територіальних підрозділів Національної поліції. І надалі готові взаємодіяти з правоохоронцями з цього питання.

Також хочу звернутися до громадян: якщо ви бачитимете обмінник, який працює попри обмеження, встановлені НБУ, повідомте нам.

заступник голови НБУ (довбограй) Ярослав Матузка
https://finclub.net/ua/analytics/yarosl ... yvist.html
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:10

  Moneta написав:
  striped написав:Есть еще мнение что это военные конвертируют зарплаты, потому что бюджетники зарплаты только ждут.


есть мнение, что это сильно упали экспортные способности, и они не в состоянии удовлитворить импортные потребности, которые упали не так сильно.

Експєрд з великої літери, НБУ продає мінімум 2 ярда валюти в місяць на безготівковому ринку.
Тим паче офіційний експорт все одно більше офіційного імпорта.
Рокетчикам треба видохнути і заспокоїтись, ніяких 55 не буде. 40 це край. Зараз не баба 200 і трьохкопійчаний зрадник при владі, будуть боротися і на економічному фронті, зрада і тут отримає по зубам, все керовано і під контролем, колективний Захід з нами, ми вже його частина, там не буває обвалів, пора вже дорослішати і адекватно сприймати реальність)))
somilitark
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