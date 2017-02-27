есть мнение, что это сильно упали экспортные способности, и они не в состоянии удовлитворить импортные потребности, которые упали не так сильно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 тра, 2022 11:02
Додано: Чет 19 тра, 2022 11:03
А цей бізнес де 3 місяці пасся?
Хто може дозволити готівкову валюту, давно вже цим користуються.
Просто свята пройшли, здають менше, а попит є, все такі війна...падіння економіки і емісія.
Є якійсь броунівський рух, якійсь процеси йдуть, вони мало помітні оку і не піддаються аналізу, але факт є фактом, є вихід на нові висоти по курсу, поки що можна констатувати менші темпи зростання, але ріст ще не закінчився, набираємо висоту.
Чекаємо на допомогу колективного Заходу, може тоді НБУ послабить ринок, можливо дозволить офіційну продаж купівлю по ринковим курсам і заллє готівку інтервенціями, але на курс менше 35 я вже не сподіваюсь по долару...
Додано: Чет 19 тра, 2022 11:04
Додано: Чет 19 тра, 2022 11:08
Обмін валют - ліцензований вид діяльності, там стаття точно є.
Додано: Чет 19 тра, 2022 11:09
Ми вже передали отриману від громадян інформацію стосовно діяльності нелегальних пунктів обміну іноземної валюти до територіальних підрозділів Національної поліції. І надалі готові взаємодіяти з правоохоронцями з цього питання.
Також хочу звернутися до громадян: якщо ви бачитимете обмінник, який працює попри обмеження, встановлені НБУ, повідомте нам.
заступник голови НБУ (довбограй) Ярослав Матузка
Додано: Чет 19 тра, 2022 11:10
Експєрд з великої літери, НБУ продає мінімум 2 ярда валюти в місяць на безготівковому ринку.
Тим паче офіційний експорт все одно більше офіційного імпорта.
Рокетчикам треба видохнути і заспокоїтись, ніяких 55 не буде. 40 це край. Зараз не баба 200 і трьохкопійчаний зрадник при владі, будуть боротися і на економічному фронті, зрада і тут отримає по зубам, все керовано і під контролем, колективний Захід з нами, ми вже його частина, там не буває обвалів, пора вже дорослішати і адекватно сприймати реальність)))
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