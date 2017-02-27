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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 тра, 2022 10:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Есть еще мнение что это военные конвертируют зарплаты, потому что бюджетники зарплаты только ждут.
Додано: Чет 19 тра, 2022 10:36
100 USD 3150.00 3217.00
100 EUR 3300.00 3380.00
Выходит кассир укргаза может 5000 грн с 1000 долл. разово заработать - если кто-то сдаст в укргаз?
ПС кто-то знает как купить с приноса в банке? Сколько процента отката нужно платить?
Додано: Чет 19 тра, 2022 10:38
BIGor
Я думаю так все и зарабатывают. Если, конечно, попадется лох, который сдачи валюту в банк
Додано: Чет 19 тра, 2022 10:41
Не повірите але не раз спостерігав як старші люди здають по грабіжницькому курсу не одну сотку валюти в моїй присутності в касу банку. Коли хотів викупити дорожче з руку то погрожували поліцію викликати
Додано: Чет 19 тра, 2022 10:58
Вот вот, именно, очень мало сдают - ходил в несколько отделений разных банков где постоянно обслуживаюсь - предлагал + 50 копеек к курсу (это ещё когда можно было по 33,5 купить), бесполезно, сказали сдают пару тройку соток в неделю!
Додано: Чет 19 тра, 2022 11:02
Додано: Чет 19 тра, 2022 11:03
А цей бізнес де 3 місяці пасся?
Хто може дозволити готівкову валюту, давно вже цим користуються.
Просто свята пройшли, здають менше, а попит є, все такі війна...падіння економіки і емісія.
Є якійсь броунівський рух, якійсь процеси йдуть, вони мало помітні оку і не піддаються аналізу, але факт є фактом, є вихід на нові висоти по курсу, поки що можна констатувати менші темпи зростання, але ріст ще не закінчився, набираємо висоту.
Чекаємо на допомогу колективного Заходу, може тоді НБУ послабить ринок, можливо дозволить офіційну продаж купівлю по ринковим курсам і заллє готівку інтервенціями, але на курс менше 35 я вже не сподіваюсь по долару...
Додано: Чет 19 тра, 2022 11:04
Додано: Чет 19 тра, 2022 11:08
Обмін валют - ліцензований вид діяльності, там стаття точно є.
Додано: Чет 19 тра, 2022 11:09
Ми вже передали отриману від громадян інформацію стосовно діяльності нелегальних пунктів обміну іноземної валюти до територіальних підрозділів Національної поліції. І надалі готові взаємодіяти з правоохоронцями з цього питання.
Також хочу звернутися до громадян: якщо ви бачитимете обмінник, який працює попри обмеження, встановлені НБУ, повідомте нам.
заступник голови НБУ (довбограй) Ярослав Матузка
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