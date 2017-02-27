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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 94899490949194929493>
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 10:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Есть еще мнение что это военные конвертируют зарплаты, потому что бюджетники зарплаты только ждут.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 10:36

  edvardd написав:растём, ещё есть мнение - что на нал залез бизнес не критического импорта, которому не дают на мб...
🇺🇸USD 36.80 37.40
🇪🇺EUR 38.00 38.90

https://www.ukrgasbank.com/

100 USD 3150.00 3217.00
100 EUR 3300.00 3380.00

Выходит кассир укргаза может 5000 грн с 1000 долл. разово заработать - если кто-то сдаст в укргаз?
ПС кто-то знает как купить с приноса в банке? Сколько процента отката нужно платить?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 10:38

BIGor

Я думаю так все и зарабатывают. Если, конечно, попадется лох, который сдачи валюту в банк :D
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 10:41

  Andrey2512 написав:BIGor

Я думаю так все и зарабатывают. Если, конечно, попадется лох, который сдачи валюту в банк :D

Не повірите але не раз спостерігав як старші люди здають по грабіжницькому курсу не одну сотку валюти в моїй присутності в касу банку. Коли хотів викупити дорожче з руку то погрожували поліцію викликати :roll:
ST_11
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 10:58

  Andrey2512 написав:BIGor

Я думаю так все и зарабатывают. Если, конечно, попадется лох, который сдачи валюту в банк :D
Вот вот, именно, очень мало сдают - ходил в несколько отделений разных банков где постоянно обслуживаюсь - предлагал + 50 копеек к курсу (это ещё когда можно было по 33,5 купить), бесполезно, сказали сдают пару тройку соток в неделю!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:02

  striped написав:Есть еще мнение что это военные конвертируют зарплаты, потому что бюджетники зарплаты только ждут.


есть мнение, что это сильно упали экспортные способности, и они не в состоянии удовлитворить импортные потребности, которые упали не так сильно.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:03

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
Замедлились
🇺🇸USD 36.20 36.70
🇪🇺EUR 37.60 38.40


растём, ещё есть мнение - что на нал залез бизнес не критического импорта, которому не дают на мб...
🇺🇸USD 36.80 37.40
🇪🇺EUR 38.00 38.90

А цей бізнес де 3 місяці пасся?
Хто може дозволити готівкову валюту, давно вже цим користуються.
Просто свята пройшли, здають менше, а попит є, все такі війна...падіння економіки і емісія.
Є якійсь броунівський рух, якійсь процеси йдуть, вони мало помітні оку і не піддаються аналізу, але факт є фактом, є вихід на нові висоти по курсу, поки що можна констатувати менші темпи зростання, але ріст ще не закінчився, набираємо висоту.
Чекаємо на допомогу колективного Заходу, може тоді НБУ послабить ринок, можливо дозволить офіційну продаж купівлю по ринковим курсам і заллє готівку інтервенціями, але на курс менше 35 я вже не сподіваюсь по долару...
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:04

  ST_11 написав:Не повірите але не раз спостерігав як старші люди здають по грабіжницькому курсу не одну сотку валюти в моїй присутності в касу банку. Коли хотів викупити дорожче з руку то погрожували поліцію викликати :roll:

І що поліція зробить? Нема у нас статті за обмін валют, не в СССР живемо.
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:08

  Mirax написав:
  ST_11 написав:Не повірите але не раз спостерігав як старші люди здають по грабіжницькому курсу не одну сотку валюти в моїй присутності в касу банку. Коли хотів викупити дорожче з руку то погрожували поліцію викликати :roll:

І що поліція зробить? Нема у нас статті за обмін валют, не в СССР живемо.

Обмін валют - ліцензований вид діяльності, там стаття точно є.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:09

  Mirax написав:
  ST_11 написав:Не повірите але не раз спостерігав як старші люди здають по грабіжницькому курсу не одну сотку валюти в моїй присутності в касу банку. Коли хотів викупити дорожче з руку то погрожували поліцію викликати :roll:

І що поліція зробить? Нема у нас статті за обмін валют, не в СССР живемо.


Ми вже передали отриману від громадян інформацію стосовно діяльності нелегальних пунктів обміну іноземної валюти до територіальних підрозділів Національної поліції. І надалі готові взаємодіяти з правоохоронцями з цього питання.

Також хочу звернутися до громадян: якщо ви бачитимете обмінник, який працює попри обмеження, встановлені НБУ, повідомте нам.

заступник голови НБУ (довбограй) Ярослав Матузка
https://finclub.net/ua/analytics/yarosl ... yvist.html
Moneta
 
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