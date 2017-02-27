striped написав:Есть еще мнение что это военные конвертируют зарплаты, потому что бюджетники зарплаты только ждут.
есть мнение, что это сильно упали экспортные способности, и они не в состоянии удовлитворить импортные потребности, которые упали не так сильно.
Експєрд з великої літери, НБУ продає мінімум 2 ярда валюти в місяць на безготівковому ринку. Тим паче офіційний експорт все одно більше офіційного імпорта. Рокетчикам треба видохнути і заспокоїтись, ніяких 55 не буде. 40 це край. Зараз не баба 200 і трьохкопійчаний зрадник при владі, будуть боротися і на економічному фронті, зрада і тут отримає по зубам, все керовано і під контролем, колективний Захід з нами, ми вже його частина, там не буває обвалів, пора вже дорослішати і адекватно сприймати реальність)))
somilitark написав:колективний Захід з нами, ми вже його частина
я це чув в 2004, потім 2014
А якби не допомога Заходу, то Зєбра спочатку би помив чоботи якомусь буряту в рідному селі, а потім відбудовував якійсь надим, за миску супчика, як це не розуміти? Не знаю)))
Є інша думка, що були б хітрішими як казахи чи білоруси, не мали б 100 тисяч жертв та територіальних втрат, тихенько собі б сиділи і спостерігали, як кожен рік кількість русскіх скорочується на 1.5 млн штук. А так фактично війна між заходом і рашкою до останнього українця - треба завжди критично мислити, особливо маючи той рівень корупції, коли навіть у Львівській області розкрадається гуманітарка - скандал за скандалом. Який ще захід? Нас туди не візьмуть, скажуть - відіпітеся від нас, ще 40 років по степам повоюйте, може тоді.
Самі віддали ядерну зброю і крилаті ракети Рашці, потім самі ж згорнули ракетні програми, розвели корупцію, а тепер щось від когось ще вимагаємо.