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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9490949194929493>
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:10

  Moneta написав:
  striped написав:Есть еще мнение что это военные конвертируют зарплаты, потому что бюджетники зарплаты только ждут.


есть мнение, что это сильно упали экспортные способности, и они не в состоянии удовлитворить импортные потребности, которые упали не так сильно.

Експєрд з великої літери, НБУ продає мінімум 2 ярда валюти в місяць на безготівковому ринку.
Тим паче офіційний експорт все одно більше офіційного імпорта.
Рокетчикам треба видохнути і заспокоїтись, ніяких 55 не буде. 40 це край. Зараз не баба 200 і трьохкопійчаний зрадник при владі, будуть боротися і на економічному фронті, зрада і тут отримає по зубам, все керовано і під контролем, колективний Захід з нами, ми вже його частина, там не буває обвалів, пора вже дорослішати і адекватно сприймати реальність)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:14

  BIGor написав:Обмін валют - ліцензований вид діяльності, там стаття точно є.

Для юросіб.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:17

  BIGor написав:Государство себе может напечатать любое количество денег впрок

Йдеться, гадаю, про готівкову валюту [не гривню].
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:26

  somilitark написав:колективний Захід з нами, ми вже його частина

я це чув в 2004, потім 2014, і от знову - і це на фоні нових сумнівів, що шлях в ЕС це довгий шлях - нова шарманка заграла старими ритмами
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:32

Ринок

Запоріжжя. Відкупив "катлету" 37.5
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:36

К чему приведет “разморозка” курса доллара? Когда повысят налоги? Прогноз курса доллара и евро
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:37

  Zebra написав:
  somilitark написав:колективний Захід з нами, ми вже його частина

я це чув в 2004, потім 2014

А якби не допомога Заходу, то Зєбра спочатку би помив чоботи якомусь буряту в рідному селі, а потім відбудовував якійсь надим, за миску супчика, як це не розуміти? Не знаю)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:37

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
Замедлились
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🇪🇺EUR 37.60 38.40


растём, ещё есть мнение - что на нал залез бизнес не критического импорта, которому не дают на мб...
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:44

  somilitark написав:
  Zebra написав:
  somilitark написав:колективний Захід з нами, ми вже його частина

я це чув в 2004, потім 2014

А якби не допомога Заходу, то Зєбра спочатку би помив чоботи якомусь буряту в рідному селі, а потім відбудовував якійсь надим, за миску супчика, як це не розуміти? Не знаю)))

Є інша думка, що були б хітрішими як казахи чи білоруси, не мали б 100 тисяч жертв та територіальних втрат, тихенько собі б сиділи і спостерігали, як кожен рік кількість русскіх скорочується на 1.5 млн штук. А так фактично війна між заходом і рашкою до останнього українця - треба завжди критично мислити, особливо маючи той рівень корупції, коли навіть у Львівській області розкрадається гуманітарка - скандал за скандалом. Який ще захід? Нас туди не візьмуть, скажуть - відіпітеся від нас, ще 40 років по степам повоюйте, може тоді.

Самі віддали ядерну зброю і крилаті ракети Рашці, потім самі ж згорнули ракетні програми, розвели корупцію, а тепер щось від когось ще вимагаємо.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:04

Zebra
Якась ви жертва пропаганди.
В чому ми винні?
Ми 24-го напали?
Але Зєбра каже так, чому нам не сиділось...
Це просто аут, 100 000 жертв нема, але є один інвалід.
somilitark
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