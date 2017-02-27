RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9490949194929493
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://курс.ком.юа/novost/850050-wsj-v ... a-rossijan
Цікаво як вони збираються відрізняти готівкові $100 в мордорі від готівкових $100 на Україні та інших странах? Якшо так зроблять то всі $ з рф повезуть на обмін до білорашки, Казахстану та інших країн СНД що зробить ефект доміно як з рублем СРСР у 90х.
v0f41k
 
Повідомлень: 492
З нами з: 14.11.08
Подякував: 183 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:13

  somilitark написав:Zebra
Якась ви жертва пропаганди.
В чому ми винні?
Ми 24-го напали?
Але Зєбра каже так, чому нам не сиділось...
Це просто аут, 100 000 жертв нема, але є один інвалід.

Здається ти тут на форумі розпинався, що нападу не буде. А я казав буде, і 80% населення не вірило у напад. Чиї прогнози тут збуваються - розсудить форум.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11227
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1676 раз.
Подякували: 2439 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:14

Вот кстати, пруф, что сейчсас многие IT делают также как и мы, и не заводят валюту в Украину:

https://dou.ua/forums/topic/38002/

Для тех кто остался. После заморозки курса и очень больших потерь(10-15% не считая налогов) на обмене продать по 29,25 купить 35,2 было решено получать на Wise, оттуда USDT(На бинансе сейчас 34.2) или обнал через менял. Вы им USDT, Они Вам наличку за 1% от суммы. В таком случае у Вас нет проблем с Приватом/моно/налоговой и прочей дрочью.


https://dou.ua/forums/topic/37206/

Учитывая, что сейчас граничный срок продажи валюты 365 дней, думаю многие экспортеры (руды, зерна и т.д.), которым и так отрубили выход к морю, также не спешат заводить валюту по "официальному" курсу. Честно говоря не очень понятно какие преимущества видит в НБУ, когда говорит что будет продолжать держать официальный курс. Отсутствие паники? Или возможно, просто дают кому-то выйти по нормальному курсу?
DjPavel
Фундаментальний експерт
 
Повідомлень: 1513
З нами з: 06.07.08
Подякував: 1117 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:20

  Zebra написав:
  somilitark написав:Zebra
Якась ви жертва пропаганди.
В чому ми винні?
Ми 24-го напали?
Але Зєбра каже так, чому нам не сиділось...
Це просто аут, 100 000 жертв нема, але є один інвалід.

Здається Ви тут на форумі розпиналися, що нападу не буде.

Вас контузило в селі під Черніговом, а до того вищий разум забув вам покласти сіру речовину у череп.
Тому і вас можна каструвати пропагандою, бо нічого нормального і адекватного в вас немає.
Ви точно такий як сєпари, пересічна вата, неосвічена вата, якою можна крутити на ділдо, як захочеться, і доречі, коли здається, то треба хреститися...
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12314
З нами з: 30.12.09
Подякував: 533 раз.
Подякували: 3353 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:35

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13050
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2015 раз.
Подякували: 2855 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:41

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
Замедлились
🇺🇸USD 36.20 36.70
🇪🇺EUR 37.60 38.40


растём, ещё есть мнение - что на нал залез бизнес не критического импорта, которому не дают на мб...
🇺🇸USD 36.80 37.40
🇪🇺EUR 38.00 38.90


🇺🇸USD 37.20 38.00
🇪🇺EUR 38.60 39.70


пошёл откат
🇺🇸USD 37.00 37.80
🇪🇺EUR 38.50 39.70
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7294
З нами з: 20.11.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 1904 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9490949194929493
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Moneta, moveton і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3055, 3056, 3057
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30560 29399184
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 тра, 2022 00:10
phantom_systems
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 157, 158, 159
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1588 10103084
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 тра, 2022 12:18
Mirax
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22522051
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1145)
19.05.2022 13:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.