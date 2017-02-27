https://курс.ком.юа/novost/850050-wsj-v ... a-rossijan Цікаво як вони збираються відрізняти готівкові $100 в мордорі від готівкових $100 на Україні та інших странах? Якшо так зроблять то всі $ з рф повезуть на обмін до білорашки, Казахстану та інших країн СНД що зробить ефект доміно як з рублем СРСР у 90х.
Для тех кто остался. После заморозки курса и очень больших потерь(10-15% не считая налогов) на обмене продать по 29,25 купить 35,2 было решено получать на Wise, оттуда USDT(На бинансе сейчас 34.2) или обнал через менял. Вы им USDT, Они Вам наличку за 1% от суммы. В таком случае у Вас нет проблем с Приватом/моно/налоговой и прочей дрочью.
Учитывая, что сейчас граничный срок продажи валюты 365 дней, думаю многие экспортеры (руды, зерна и т.д.), которым и так отрубили выход к морю, также не спешат заводить валюту по "официальному" курсу. Честно говоря не очень понятно какие преимущества видит в НБУ, когда говорит что будет продолжать держать официальный курс. Отсутствие паники? Или возможно, просто дают кому-то выйти по нормальному курсу?
somilitark написав:Zebra Якась ви жертва пропаганди. В чому ми винні? Ми 24-го напали? Але Зєбра каже так, чому нам не сиділось... Це просто аут, 100 000 жертв нема, але є один інвалід.
Здається Ви тут на форумі розпиналися, що нападу не буде.
Вас контузило в селі під Черніговом, а до того вищий разум забув вам покласти сіру речовину у череп. Тому і вас можна каструвати пропагандою, бо нічого нормального і адекватного в вас немає. Ви точно такий як сєпари, пересічна вата, неосвічена вата, якою можна крутити на ділдо, як захочеться, і доречі, коли здається, то треба хреститися...