Для тех кто остался. После заморозки курса и очень больших потерь(10-15% не считая налогов) на обмене продать по 29,25 купить 35,2 было решено получать на Wise, оттуда USDT(На бинансе сейчас 34.2) или обнал через менял. Вы им USDT, Они Вам наличку за 1% от суммы. В таком случае у Вас нет проблем с Приватом/моно/налоговой и прочей дрочью.
Учитывая, что сейчас граничный срок продажи валюты 365 дней, думаю многие экспортеры (руды, зерна и т.д.), которым и так отрубили выход к морю, также не спешат заводить валюту по "официальному" курсу. Честно говоря не очень понятно какие преимущества видит в НБУ, когда говорит что будет продолжать держать официальный курс. Отсутствие паники? Или возможно, просто дают кому-то выйти по нормальному курсу?
хорошая инициатива, всецело поддерживаю. Wise это не просто платежка "рога и копыта" они дают персональный счет IBAN, по сути полноценный БЕЛЫЙ конкурент БС Украины. контрагенты не шарахаются его, как вебмани или пейонира. если НБУ не понял урока 2014, что потерять айтишников гораздо проще, чем собрать в одном месте (ДияСити) то кто ему доктор?