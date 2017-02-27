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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9487948894899490>
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:14

  BIGor написав:Обмін валют - ліцензований вид діяльності, там стаття точно є.

Для юросіб.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:17

  BIGor написав:Государство себе может напечатать любое количество денег впрок

Йдеться, гадаю, про готівкову валюту [не гривню].
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:32

Ринок

Запоріжжя. Відкупив "катлету" 37.5
Паливо є 64грн А95. Газ 44 грн. Черг немає. Всі черги на Беняппродукт
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:36

К чему приведет “разморозка” курса доллара? Когда повысят налоги? Прогноз курса доллара и евро
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:37

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
Замедлились
🇺🇸USD 36.20 36.70
🇪🇺EUR 37.60 38.40


растём, ещё есть мнение - что на нал залез бизнес не критического импорта, которому не дают на мб...
🇺🇸USD 36.80 37.40
🇪🇺EUR 38.00 38.90


🇺🇸USD 37.20 38.00
🇪🇺EUR 38.60 39.70
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:14

Вот кстати, пруф, что сейчсас многие IT делают также как и мы, и не заводят валюту в Украину:

https://dou.ua/forums/topic/38002/

Для тех кто остался. После заморозки курса и очень больших потерь(10-15% не считая налогов) на обмене продать по 29,25 купить 35,2 было решено получать на Wise, оттуда USDT(На бинансе сейчас 34.2) или обнал через менял. Вы им USDT, Они Вам наличку за 1% от суммы. В таком случае у Вас нет проблем с Приватом/моно/налоговой и прочей дрочью.


https://dou.ua/forums/topic/37206/

Учитывая, что сейчас граничный срок продажи валюты 365 дней, думаю многие экспортеры (руды, зерна и т.д.), которым и так отрубили выход к морю, также не спешат заводить валюту по "официальному" курсу. Честно говоря не очень понятно какие преимущества видит в НБУ, когда говорит что будет продолжать держать официальный курс. Отсутствие паники? Или возможно, просто дают кому-то выйти по нормальному курсу?
DjPavel
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:35

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:41

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
Замедлились
🇺🇸USD 36.20 36.70
🇪🇺EUR 37.60 38.40


растём, ещё есть мнение - что на нал залез бизнес не критического импорта, которому не дают на мб...
🇺🇸USD 36.80 37.40
🇪🇺EUR 38.00 38.90


🇺🇸USD 37.20 38.00
🇪🇺EUR 38.60 39.70


пошёл откат
🇺🇸USD 37.00 37.80
🇪🇺EUR 38.50 39.70
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:55

  edvardd написав:🇺🇸USD 37.20 38.00
🇪🇺EUR 38.60 39.70

Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:12

  DjPavel написав:Вот кстати, пруф, что сейчсас многие IT делают также как и мы, и не заводят валюту в Украину:

https://dou.ua/forums/topic/38002/



хорошая инициатива, всецело поддерживаю. Wise это не просто платежка "рога и копыта" они дают персональный счет IBAN, по сути полноценный БЕЛЫЙ конкурент БС Украины. контрагенты не шарахаются его, как вебмани или пейонира. если НБУ не понял урока 2014, что потерять айтишников гораздо проще, чем собрать в одном месте (ДияСити) то кто ему доктор?
Moneta
 
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