striped написав:Есть еще мнение что это военные конвертируют зарплаты, потому что бюджетники зарплаты только ждут.
есть мнение, что это сильно упали экспортные способности, и они не в состоянии удовлитворить импортные потребности, которые упали не так сильно.
И потому безнал за экспорт не перекрывает кэш на импорт? Раньше еще было возможным подпитка банковского безнала кэшем с улицы, но сейчас в такое уж очень трудно поверить.
Импорт сейчас лежит на лопатках не потому, что он некритический и не может по лериному курсу покупать, а потому что у людей нет уверенности в завтрашних доходах и они уж очень неохотно покупают что-то не критическое. А по новому курсу, который с запасом будут закладывать, будут покупать еще меньше, так что я больше поверю в выход бизнеса в кэш и коматоз, чем в покупку кэша под импорт.
Поверю более охотно в то, что поиздержавшиеся на ЗУ комиссары с баулами вернулись на работу и на тонком рынке устраивают качели.
striped написав:И потому безнал за экспорт не перекрывает кэш на импорт? Раньше еще было возможным подпитка банковского безнала кэшем с улицы, но сейчас в такое уж очень трудно поверить.
безнал идет не "за экспорт", а из ЗВР Украины. за апрель минус 2,2 ярда. а вот потребительский импорт как раз не закажешь никак, кроме кэша с улицы или юсдт между челночниками, потому и конкуренция за них.
ведь с валютой в укр.банке ничего сделать нельзя, это просто цифры в приложении. только продать по манякурсу.