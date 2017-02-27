Додано: Чет 19 тра, 2022 13:15

Moneta написав: striped написав: Есть еще мнение что это военные конвертируют зарплаты, потому что бюджетники зарплаты только ждут. Есть еще мнение что это военные конвертируют зарплаты, потому что бюджетники зарплаты только ждут.



есть мнение, что это сильно упали экспортные способности, и они не в состоянии удовлитворить импортные потребности, которые упали не так сильно. есть мнение, что это сильно упали экспортные способности, и они не в состоянии удовлитворить импортные потребности, которые упали не так сильно.

И потому безнал за экспорт не перекрывает кэш на импорт? Раньше еще было возможным подпитка банковского безнала кэшем с улицы, но сейчас в такое уж очень трудно поверить.Импорт сейчас лежит на лопатках не потому, что он некритический и не может по лериному курсу покупать, а потому что у людей нет уверенности в завтрашних доходах и они уж очень неохотно покупают что-то не критическое. А по новому курсу, который с запасом будут закладывать, будут покупать еще меньше, так что я больше поверю в выход бизнеса в кэш и коматоз, чем в покупку кэша под импорт.Поверю более охотно в то, что поиздержавшиеся на ЗУ комиссары с баулами вернулись на работу и на тонком рынке устраивают качели.