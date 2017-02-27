RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9487948894899490
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:15

  Moneta написав:
  striped написав:Есть еще мнение что это военные конвертируют зарплаты, потому что бюджетники зарплаты только ждут.


есть мнение, что это сильно упали экспортные способности, и они не в состоянии удовлитворить импортные потребности, которые упали не так сильно.


И потому безнал за экспорт не перекрывает кэш на импорт? Раньше еще было возможным подпитка банковского безнала кэшем с улицы, но сейчас в такое уж очень трудно поверить.

Импорт сейчас лежит на лопатках не потому, что он некритический и не может по лериному курсу покупать, а потому что у людей нет уверенности в завтрашних доходах и они уж очень неохотно покупают что-то не критическое. А по новому курсу, который с запасом будут закладывать, будут покупать еще меньше, так что я больше поверю в выход бизнеса в кэш и коматоз, чем в покупку кэша под импорт.

Поверю более охотно в то, что поиздержавшиеся на ЗУ комиссары с баулами вернулись на работу и на тонком рынке устраивают качели.
striped
 
Повідомлень: 1458
З нами з: 10.12.08
Подякував: 2979 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  striped написав:И потому безнал за экспорт не перекрывает кэш на импорт? Раньше еще было возможным подпитка банковского безнала кэшем с улицы, но сейчас в такое уж очень трудно поверить.


безнал идет не "за экспорт", а из ЗВР Украины. за апрель минус 2,2 ярда.
а вот потребительский импорт как раз не закажешь никак, кроме кэша с улицы или юсдт между челночниками, потому и конкуренция за них.

ведь с валютой в укр.банке ничего сделать нельзя, это просто цифры в приложении. только продать по манякурсу.

p/s в Киеве покупка уже 37.0
Moneta
 
Повідомлень: 2943
З нами з: 26.06.11
Подякував: 61 раз.
Подякували: 1366 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:45

Moneta

Почему нельзя? Снять валюту можно в кассе банка
Andrey2512
 
Повідомлень: 60
З нами з: 04.04.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:47

  Moneta написав:
безнал идет не "за экспорт", а из ЗВР Украины. за апрель минус 2,2 ярда.


И как это связано с ростом ценника на наличку - вот никак не пойму?

Я так понимаю, мы все хотели бы понимать причины нынешнего роста налички. И проблемы ЗВР - вот совсем не сюда.

Ну и реакция НБУ показывает какие профи у нас там сидят :twisted: . Когда МинФин говорит одно, НБУ мычит "ну может отвяжем курс, а может не отвяжем..."
striped
 
Повідомлень: 1458
З нами з: 10.12.08
Подякував: 2979 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:54

  Yuri_Z написав:
  edvardd написав:🇺🇸USD 37.20 38.00
🇪🇺EUR 38.60 39.70


:D :D :D
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 919
З нами з: 20.01.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:59

Саморазогрев и взлет идет как в феврале 2015 . :shock:
vladimir07
 
Повідомлень: 1599
З нами з: 30.01.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vladimir07 написав:Саморазогрев и взлет идет как в феврале 2015 . :shock:
Не дивно, чому деякі банки пропонують акції по кредитах 80/20.
Zochan
 
Повідомлень: 492
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9487948894899490
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: patrikk, striped і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3055, 3056, 3057
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30560 29407828
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 тра, 2022 00:10
phantom_systems
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 157, 158, 159
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1588 10103122
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 тра, 2022 12:18
Mirax
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22522058
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2797)
19.05.2022 15:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.