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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 94889489949094919492>
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:15

  Moneta написав:
  striped написав:Есть еще мнение что это военные конвертируют зарплаты, потому что бюджетники зарплаты только ждут.


есть мнение, что это сильно упали экспортные способности, и они не в состоянии удовлитворить импортные потребности, которые упали не так сильно.


И потому безнал за экспорт не перекрывает кэш на импорт? Раньше еще было возможным подпитка банковского безнала кэшем с улицы, но сейчас в такое уж очень трудно поверить.

Импорт сейчас лежит на лопатках не потому, что он некритический и не может по лериному курсу покупать, а потому что у людей нет уверенности в завтрашних доходах и они уж очень неохотно покупают что-то не критическое. А по новому курсу, который с запасом будут закладывать, будут покупать еще меньше, так что я больше поверю в выход бизнеса в кэш и коматоз, чем в покупку кэша под импорт.

Поверю более охотно в то, что поиздержавшиеся на ЗУ комиссары с баулами вернулись на работу и на тонком рынке устраивают качели.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  striped написав:И потому безнал за экспорт не перекрывает кэш на импорт? Раньше еще было возможным подпитка банковского безнала кэшем с улицы, но сейчас в такое уж очень трудно поверить.


безнал идет не "за экспорт", а из ЗВР Украины. за апрель минус 2,2 ярда.
а вот потребительский импорт как раз не закажешь никак, кроме кэша с улицы или юсдт между челночниками, потому и конкуренция за них.

ведь с валютой в укр.банке ничего сделать нельзя, это просто цифры в приложении. только продать по манякурсу.

p/s в Киеве покупка уже 37.0
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:45

Moneta

Почему нельзя? Снять валюту можно в кассе банка
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:47

  Moneta написав:
безнал идет не "за экспорт", а из ЗВР Украины. за апрель минус 2,2 ярда.


И как это связано с ростом ценника на наличку - вот никак не пойму?

Я так понимаю, мы все хотели бы понимать причины нынешнего роста налички. И проблемы ЗВР - вот совсем не сюда.

Ну и реакция НБУ показывает какие профи у нас там сидят :twisted: . Когда МинФин говорит одно, НБУ мычит "ну может отвяжем курс, а может не отвяжем..."
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:54

  Yuri_Z написав:
  edvardd написав:🇺🇸USD 37.20 38.00
🇪🇺EUR 38.60 39.70


:D :D :D
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:59

Саморазогрев и взлет идет как в феврале 2015 . :shock:
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vladimir07 написав:Саморазогрев и взлет идет как в феврале 2015 . :shock:
Не дивно, чому деякі банки пропонують акції по кредитах 80/20.
Zochan
 
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Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............19.05.2022..........20.05.2022
дата розрахунку.............18.05.2022...........19.05.2022
Євро................................30,7454................30,7688...+0.08%
Долар США.....................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0517 (вчера 1.0509).

Индекс доллара DXY в 15-00 103.33 (вчера 103.60)

На мировых рынках все спокойно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:29

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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Також хочу звернутися до громадян: якщо ви бачитимете обмінник, який працює попри обмеження, встановлені НБУ, повідомте нам.

заступник голови НБУ (довбограй) Ярослав Матузка

гаспадин матузка какие нелегальные обменки? менялы на улице загорают под "зонтом" ментов.
чик
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