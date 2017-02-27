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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9489949094919492>
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:35

чик

При таком черном курсе доллара - принципиально не стоит ничего менять. Такое чувство, будто специально решили последнее у населения вытрусить )))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:40

Столиця:
36.80 USD 37.80 (У звичайних обмінниках поки що по 38-ім)
38.50 EUR 39.70
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:41

  Andrey2512 написав:При таком черном курсе доллара - принципиально не стоит ничего менять. Такое чувство, будто специально решили последнее у населения вытрусить )))

ми ж не против, токо зачем тогда этот трёп от чинуш или они на улицу не выходят :wink:
чик
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:46

  BIGor написав:...
Допусти мой пример, я вынуджен продавать на МБ валюту, теряю на этом около 15% в пользу НБУ - соответсвенно меньше могу помогать своим родным и близким и донатить на волонтеров. Тем более зная что НБУ будет дальше забирать больше - стараюсь часть денег отложить на черный день.
Государство забирая у меня - забирает у себя.

сердце кровью обливается... :mrgreen:
скоро обещают отменить фиксацию - все как Вы хотите.

и да - эти 15% не в пользу НБУ. у НБУ нет стоимости гривны, ее немеряно :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:48

  чик написав:
  Andrey2512 написав:При таком черном курсе доллара - принципиально не стоит ничего менять. Такое чувство, будто специально решили последнее у населения вытрусить )))

ми ж не против, токо зачем тогда этот трёп от чинуш или они на улицу не выходят :wink:


Потому что им нужно демонстрировать свою эффективность и отрабатывать свои высокие зарплаты.
Это чучело, которое обещало решить проблему с бензином -хоть какую-то ответственность понесло? Или еще премию себе выпишет за работу в стрессовых обстоятельствах?

Так и с долларом - тем кто в НБУ должен нести ответственность посмотрели на папередников как у них все хорошо в Лондоне и уже готовят свою машинку подешевле чтобы спалить ее и подать на политубежище, когда придет время.

А через сколько световых лет гривна вернет доверие граждан - то такое.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Деякі міняли побоючись відката почали знижувати прийом, або вірніше не поспішаючи його так стрімко підвищувати.
Вже майже по всій країні 37 на себе, але особливо обережні ставлять 36.2...36.5 на себе. Продають від 38 і вище.
Розуміючи що відкат може початися стрімко і на серйозні величини, тобто на рівень скажімо 35 чи 34 Щоб не влетіти, міняли не поспішають дуже дорого приймати вкв, бо фактично нічого не змінюється, ринок тонкий і їм легко маніпулювати. Деякі міняли відчувають, що можуть усіх наказати "гривнею". Можна нахвататись дуже дорогї валюти, а потім почне курс падати і нічого не поробиш, треба буде продавати у збиток.
Но я би не радів і не робив поспішних висновків, що це добрий знак, це ні про що не говорить. Це тактика, а є стратегія НБУ і держави.
Гадаю, що влада тримає ситуацію під контролем, просто вирішили відійти від рубежів і зайняти нові рівні оборони. Не просто так Шевченко заявив, що вони думають і розмірковують над лібералізацієй.
Так сталося з бензином, він вже не по 40, а по 52, але є шанс, що його скоро буде вдосталь і не буде черг. Влада штовхає спекулянтів насичити ринок гарною маржею, сподіваюсь це спрацює.
Гадаю з валютою відбувається теж саме, відходимо на рівень 40 за долар, а тоді вже відкриють міжбанк і повернуть банки в реальну площину, тобто дозволять продавати готівковий і безготівковий долар і євро без обмежень, правда це буде навіть не по 38, а ближче до 40. Можливо ще вище. Гадаю, що рішення ухвалене і ми максимум за тиждень побачимо зовсім інший ринок. Це не добре і не погано, просто війна стриже всіх прямо чи опосередковано, іноді треба приймати важкі рішення, затягування і створення пепекосів може створити підгрунтя до кратності, краще заздалегідь грати на упередження. Реальність зараз така, що курс в 29 ми не витянуємо. Купа різних курсів це теж біда і жах для економіки.
Отакі прогнози друзі, війна=біда....Але все буде Україна, все буде добре!
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 15:06

Только идиот в нашем положении отпустит курс в свободное плавание. Сейчас ситуация совсем не 2014 года.Валютные депо, коих половина, не выносят только благодаря фиксированному курсу.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 15:16

  Moneta написав:
  DjPavel написав:Вот кстати, пруф, что сейчсас многие IT делают также как и мы, и не заводят валюту в Украину:

https://dou.ua/forums/topic/38002/



хорошая инициатива, всецело поддерживаю. Wise это не просто платежка "рога и копыта" они дают персональный счет IBAN, по сути полноценный БЕЛЫЙ конкурент БС Украины. контрагенты не шарахаются его, как вебмани или пейонира. если НБУ не понял урока 2014, что потерять айтишников гораздо проще, чем собрать в одном месте (ДияСити) то кто ему доктор?

только коллеги, в свете вышесказанного, когда в будущем будет звучать мнение, что нам нужен дорогой доллар, что это выгодно для экономики - Вы же поддерживайте это высказывание - свет на ИТ не сошелся, это все-таки всего 8% от общего вала.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 15:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Курс USD/UAH
35.50
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И-Ф
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 15:19

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Зображення

До червня можна не поспішати обмінювати найкрасивішу на нікомунепотрібний? :D

Впевнені?! Не змінили думку?! Запитав знайомих валютників чому такий ажіотаж, відповіли, що військові чи їх рідні всі зарплати зразу в долари переводять… Ажіотажний попит! Та й нафтопродукти… Сьогодні телефон обривають пропонують дизпаливо по 68-70 гривень за літр без вартості доставки…
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