Додано: Чет 19 тра, 2022 14:59

Деякі міняли побоючись відката почали знижувати прийом, або вірніше не поспішаючи його так стрімко підвищувати.

Вже майже по всій країні 37 на себе, але особливо обережні ставлять 36.2...36.5 на себе. Продають від 38 і вище.

Розуміючи що відкат може початися стрімко і на серйозні величини, тобто на рівень скажімо 35 чи 34 Щоб не влетіти, міняли не поспішають дуже дорого приймати вкв, бо фактично нічого не змінюється, ринок тонкий і їм легко маніпулювати. Деякі міняли відчувають, що можуть усіх наказати "гривнею". Можна нахвататись дуже дорогї валюти, а потім почне курс падати і нічого не поробиш, треба буде продавати у збиток.

Но я би не радів і не робив поспішних висновків, що це добрий знак, це ні про що не говорить. Це тактика, а є стратегія НБУ і держави.

Гадаю, що влада тримає ситуацію під контролем, просто вирішили відійти від рубежів і зайняти нові рівні оборони. Не просто так Шевченко заявив, що вони думають і розмірковують над лібералізацієй.

Так сталося з бензином, він вже не по 40, а по 52, але є шанс, що його скоро буде вдосталь і не буде черг. Влада штовхає спекулянтів насичити ринок гарною маржею, сподіваюсь це спрацює.

Гадаю з валютою відбувається теж саме, відходимо на рівень 40 за долар, а тоді вже відкриють міжбанк і повернуть банки в реальну площину, тобто дозволять продавати готівковий і безготівковий долар і євро без обмежень, правда це буде навіть не по 38, а ближче до 40. Можливо ще вище. Гадаю, що рішення ухвалене і ми максимум за тиждень побачимо зовсім інший ринок. Це не добре і не погано, просто війна стриже всіх прямо чи опосередковано, іноді треба приймати важкі рішення, затягування і створення пепекосів може створити підгрунтя до кратності, краще заздалегідь грати на упередження. Реальність зараз така, що курс в 29 ми не витянуємо. Купа різних курсів це теж біда і жах для економіки.

Отакі прогнози друзі, війна=біда....Але все буде Україна, все буде добре!