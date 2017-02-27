"Самолёты не летают"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 тра, 2022 15:29
Додано: Чет 19 тра, 2022 15:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
стопудово, у меня из знакомых 3 айтишника индивидуалы и 1 моряк призывного возраста ныкаются по заграницам, у моряка срок контракта истёк и уже пришла повестка. на словах патриоты, но родину захищать не спешат. 3 знакомых в всу, один из них добровольно. их семьи на остатки от зарплат покупают баксы...
Додано: Чет 19 тра, 2022 15:40
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