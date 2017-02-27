RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9490949194929493>
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 15:29

  striped написав:Я так понимаю, мы все хотели бы понимать причины нынешнего роста налички.

"Самолёты не летают"
gh78
 
Повідомлень: 170
З нами з: 25.04.17
Подякував: 159 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 15:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:що військові чи їх рідні всі зарплати зразу в долари переводять…

стопудово, у меня из знакомых 3 айтишника индивидуалы и 1 моряк призывного возраста ныкаются по заграницам, у моряка срок контракта истёк и уже пришла повестка. на словах патриоты, но родину захищать не спешат. 3 знакомых в всу, один из них добровольно. их семьи на остатки от зарплат покупают баксы...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6829
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5849 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 15:40

  чик написав:
  Andrey2512 написав:При таком черном курсе доллара - принципиально не стоит ничего менять. Такое чувство, будто специально решили последнее у населения вытрусить )))

ми ж не против, токо зачем тогда этот трёп от чинуш или они на улицу не выходят :wink:

Они в своем мире, как и всегда.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 193
З нами з: 31.07.19
Подякував: 132 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 16:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я, конечно, патриот, но счет открыл в wise, куда и пойдёт впредь валюта.
Сдавать валюту по 29.25 когда реальный курс 38 - это я не руский (в смысле нет дополнительной хромосомы)
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1620
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 16:21

Газ 39,95 (столиця)
Ціну на пиво не скажу, бо вже не продають :)
Yuri_Z
 
Повідомлень: 394
З нами з: 18.06.18
Подякував: 43 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 16:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Откіт.
37 на себе, 37.50 продаж, але чомусь більшість хоче продати, не дійшли до 40, покищо)))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12317
З нами з: 30.12.09
Подякував: 533 раз.
Подякували: 3353 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 16:23

  Captain Obvious написав:Я, конечно, патриот, но счет открыл в wise, куда и пойдёт впредь валюта.
Сдавать валюту по 29.25 когда реальный курс 38 - это я не руский (в смысле нет дополнительной хромосомы)


у нас і по 38 на продаж нема
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 268
З нами з: 21.04.20
Подякував: 427 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 16:26

  sergikkc007 написав:
  Captain Obvious написав:Я, конечно, патриот, но счет открыл в wise, куда и пойдёт впредь валюта.
Сдавать валюту по 29.25 когда реальный курс 38 - это я не руский (в смысле нет дополнительной хромосомы)


у нас і по 38 на продаж нема

Що за провокації?
Це де? В Симферополі?
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12317
З нами з: 30.12.09
Подякував: 533 раз.
Подякували: 3353 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 16:38

  somilitark написав:
  sergikkc007 написав:
  Captain Obvious написав:Я, конечно, патриот, но счет открыл в wise, куда и пойдёт впредь валюта.
Сдавать валюту по 29.25 когда реальный курс 38 - это я не руский (в смысле нет дополнительной хромосомы)


у нас і по 38 на продаж нема

Що за провокації?
Це де? В Симферополі?


Хрест мене бий, якщо брешу! Правда моє місто невелике - всього одна обмінка
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 268
З нами з: 21.04.20
Подякував: 427 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 16:45

sergikkc007
Ви переплутали форум.
Літературний точно не тут.
Ви напевне православні, ті черті люблять усюди ліпити тему бога і спекулювати на ній, ви віруючий мацькавського патріархату :mrgreen:
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12317
З нами з: 30.12.09
Подякував: 533 раз.
Подякували: 3353 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 9490949194929493>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, vladimir07, копейка і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3055, 3056, 3057
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30561 29420806
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 тра, 2022 17:12
proftpd66
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 157, 158, 159
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1588 10103220
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 тра, 2022 12:18
Mirax
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22522072
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1147)
19.05.2022 17:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.