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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 тра, 2022 15:29
striped написав:
Я так понимаю, мы все хотели бы понимать причины нынешнего роста налички.
"Самолёты не летают"
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gh78
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Додано: Чет 19 тра, 2022 15:34
Qwerty написав:
що військові чи їх рідні всі зарплати зразу в долари переводять…
стопудово, у меня из знакомых 3 айтишника индивидуалы и 1 моряк призывного возраста ныкаются по заграницам, у моряка срок контракта истёк и уже пришла повестка. на словах патриоты, но родину захищать не спешат. 3 знакомых в всу, один из них добровольно. их семьи на остатки от зарплат покупают баксы...
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чик
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Додано: Чет 19 тра, 2022 16:09
Я, конечно, патриот, но счет открыл в wise, куда и пойдёт впредь валюта.
Сдавать валюту по 29.25 когда реальный курс 38 - это я не руский (в смысле нет дополнительной хромосомы)
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Captain Obvious
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Додано: Чет 19 тра, 2022 16:21
Газ 39,95 (столиця)
Ціну на пиво не скажу, бо вже не продають
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Yuri_Z
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Додано: Чет 19 тра, 2022 16:22
Откіт.
37 на себе, 37.50 продаж, але чомусь більшість хоче продати, не дійшли до 40, покищо)))
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somilitark
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Додано: Чет 19 тра, 2022 16:23
Captain Obvious написав:
Я, конечно, патриот, но счет открыл в wise, куда и пойдёт впредь валюта.
Сдавать валюту по 29.25 когда реальный курс 38 - это я не руский (в смысле нет дополнительной хромосомы)
у нас і по 38 на продаж нема
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sergikkc007
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Додано: Чет 19 тра, 2022 16:26
sergikkc007 написав: Captain Obvious написав:
Я, конечно, патриот, но счет открыл в wise, куда и пойдёт впредь валюта.
Сдавать валюту по 29.25 когда реальный курс 38 - это я не руский (в смысле нет дополнительной хромосомы)
у нас і по 38 на продаж нема
Що за провокації?
Це де? В Симферополі?
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somilitark
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Додано: Чет 19 тра, 2022 16:38
somilitark написав: sergikkc007 написав: Captain Obvious написав:
Я, конечно, патриот, но счет открыл в wise, куда и пойдёт впредь валюта.
Сдавать валюту по 29.25 когда реальный курс 38 - это я не руский (в смысле нет дополнительной хромосомы)
у нас і по 38 на продаж нема
Що за провокації?
Це де? В Симферополі?
Хрест мене бий, якщо брешу! Правда моє місто невелике - всього одна обмінка
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sergikkc007
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Додано: Чет 19 тра, 2022 16:45
sergikkc007
Ви переплутали форум.
Літературний точно не тут.
Ви напевне православні, ті черті люблять усюди ліпити тему бога і спекулювати на ній, ви віруючий мацькавського патріархату
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somilitark
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