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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 тра, 2022 17:01
Пішов справжній відкіт.
36 на себе, продажів море, деякі навіть 37 озвучують.
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somilitark
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Додано: Чет 19 тра, 2022 17:04
somilitark
Почему Черняк ушел на 38? Был 34
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proftpd66
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Додано: Чет 19 тра, 2022 17:06
Есть какие-то новые ограничения? Нельзя зарубежном снимать ?
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proftpd66
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Додано: Чет 19 тра, 2022 17:13
somilitark написав:
Пішов справжній відкіт.
36 на себе, продажів море, деякі навіть 37 озвучують.
Да нет никакого видкита и близко, небольшая коррекция, в Киеве 20 мин назад в 8 обменках баксов нет, от слова совсем, желающих купить больше, чем продать
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75stasstas75
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Додано: Чет 19 тра, 2022 17:13
Окна Киева к вечеру с широкой маржой. Около 17:00 видел 37-38, 36-39, 36.5-38.5 .
По миняйло откатились на 50 копеек на приеме.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 17:20
somilitark написав:
Пішов справжній відкіт.
36 на себе, продажів море, деякі навіть 37 озвучують.
Що, кукурудзу консервовану пiдвезли?
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Додано: Чет 19 тра, 2022 17:20
75stasstas75 написав: somilitark написав:
Пішов справжній відкіт.
36 на себе, продажів море, деякі навіть 37 озвучують.
Да нет никакого видкита и близко, небольшая коррекция, в Киеве 20 мин назад в 8 обменках баксов нет, от слова совсем, желающих купить больше, чем продать
8 обмінок ви оббігали ножками?
І в усіх вам відмовили?
Бідненький, але ви ж тільконо і робите, що багатієте зі своєю катлєткою, що ви забули в тих обмінках... не можу допетрати)))
Пішли петросяни під вечір з концертною програмою, тільки як це допоможе валюті, але стараюиься хлопці...молодці...смішать
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somilitark
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