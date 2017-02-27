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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9490949194929493
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 17:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пішов справжній відкіт.
36 на себе, продажів море, деякі навіть 37 озвучують.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 17:04

somilitark

Почему Черняк ушел на 38? Был 34
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 17:06

Есть какие-то новые ограничения? Нельзя зарубежном снимать ?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 17:13

  somilitark написав:Пішов справжній відкіт.
36 на себе, продажів море, деякі навіть 37 озвучують.

Да нет никакого видкита и близко, небольшая коррекция, в Киеве 20 мин назад в 8 обменках баксов нет, от слова совсем, желающих купить больше, чем продать
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 17:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Окна Киева к вечеру с широкой маржой. Около 17:00 видел 37-38, 36-39, 36.5-38.5 .
По миняйло откатились на 50 копеек на приеме.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 17:20

  somilitark написав:Пішов справжній відкіт.
36 на себе, продажів море, деякі навіть 37 озвучують.

Що, кукурудзу консервовану пiдвезли?
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 17:20

  75stasstas75 написав:
  somilitark написав:Пішов справжній відкіт.
36 на себе, продажів море, деякі навіть 37 озвучують.

Да нет никакого видкита и близко, небольшая коррекция, в Киеве 20 мин назад в 8 обменках баксов нет, от слова совсем, желающих купить больше, чем продать

8 обмінок ви оббігали ножками?
І в усіх вам відмовили? :mrgreen:
Бідненький, але ви ж тільконо і робите, що багатієте зі своєю катлєткою, що ви забули в тих обмінках... не можу допетрати)))
Пішли петросяни під вечір з концертною програмою, тільки як це допоможе валюті, але стараюиься хлопці...молодці...смішать :lol:
somilitark
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