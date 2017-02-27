голосование фактически открывает ленд-лиз, появляется финансирование потребностей, плюс прямая поддержка Украины деньгами. до сентября 2022. 40 млрд всего (правда, не вся сумма Украине, часть - другим странам).
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 19 тра, 2022 17:43, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:... Допусти мой пример, я вынуджен продавать на МБ валюту, теряю на этом около 15% в пользу НБУ - соответсвенно меньше могу помогать своим родным и близким и донатить на волонтеров. Тем более зная что НБУ будет дальше забирать больше - стараюсь часть денег отложить на черный день. Государство забирая у меня - забирает у себя.
сердце кровью обливается... скоро обещают отменить фиксацию - все как Вы хотите.
и да - эти 15% не в пользу НБУ. у НБУ нет стоимости гривны, ее немеряно
Что смешного в помощи волонтерам? За такое банить нужно на месяц. А 15% от моих доходов кому по Вашему уходят?
BIGor написав:... Допусти мой пример, я вынуджен продавать на МБ валюту, теряю на этом около 15% в пользу НБУ - соответсвенно меньше могу помогать своим родным и близким и донатить на волонтеров. Тем более зная что НБУ будет дальше забирать больше - стараюсь часть денег отложить на черный день. Государство забирая у меня - забирает у себя.
сердце кровью обливается... скоро обещают отменить фиксацию - все как Вы хотите.
и да - эти 15% не в пользу НБУ. у НБУ нет стоимости гривны, ее немеряно
Что смешного в помощи волонтерам? За такое банить нужно на месяц. А 15% от моих доходов кому по Вашему уходят?
помощь волонтерам нужна. а вот пафос по этому поводу выглядит смешно есть обратная зависимость между тем кто помогает и тем, кто громко говорит об этом
еще раз повторю НБУ живет по другим правилам - он эти 15% не зарабатывает. а вообще ладно, не парьтесь...
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 19 тра, 2022 18:32, всього редагувалось 1 раз.