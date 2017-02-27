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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9491949294939494>
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 17:13

  somilitark написав:Пішов справжній відкіт.
36 на себе, продажів море, деякі навіть 37 озвучують.

Да нет никакого видкита и близко, небольшая коррекция, в Киеве 20 мин назад в 8 обменках баксов нет, от слова совсем, желающих купить больше, чем продать
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 17:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Окна Киева к вечеру с широкой маржой. Около 17:00 видел 37-38, 36-39, 36.5-38.5 .
По миняйло откатились на 50 копеек на приеме.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 17:25

Завтра опять на 34, похоже.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 17:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС - важное голосование

https://www.senate.gov/legislative/floo ... y_pail.htm

https://www.congress.gov/bill/117th-con ... -bill/7691

:!:

голосование фактически открывает ленд-лиз, появляется финансирование потребностей, плюс прямая поддержка Украины деньгами. до сентября 2022. 40 млрд всего (правда, не вся сумма Украине, часть - другим странам).
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 19 тра, 2022 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 17:42

  hxbbgaf написав:Завтра опять на 34, похоже.


ну, тоді добре, що сьогодні мені по 38 не продали :)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 17:50

  sergikkc007 написав:
  hxbbgaf написав:Завтра опять на 34, похоже.
ну, тоді добре, що сьогодні мені по 38 не продали :)
Може добре , а може й ні...
Продав трохи по 37,55 годину тому (не Київ)
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 18:12

Якщо брати курс 28, то цей час виросли на третину (34%).
Багато це чи ще мало кожен сам вирішує...
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Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 18:13

  Shaman написав:
  BIGor написав:...
Допусти мой пример, я вынуджен продавать на МБ валюту, теряю на этом около 15% в пользу НБУ - соответсвенно меньше могу помогать своим родным и близким и донатить на волонтеров. Тем более зная что НБУ будет дальше забирать больше - стараюсь часть денег отложить на черный день.
Государство забирая у меня - забирает у себя.

сердце кровью обливается... :mrgreen:
скоро обещают отменить фиксацию - все как Вы хотите.

и да - эти 15% не в пользу НБУ. у НБУ нет стоимости гривны, ее немеряно :D

Что смешного в помощи волонтерам? За такое банить нужно на месяц. А 15% от моих доходов кому по Вашему уходят?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 18:23

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:...
Допусти мой пример, я вынуджен продавать на МБ валюту, теряю на этом около 15% в пользу НБУ - соответсвенно меньше могу помогать своим родным и близким и донатить на волонтеров. Тем более зная что НБУ будет дальше забирать больше - стараюсь часть денег отложить на черный день.
Государство забирая у меня - забирает у себя.

сердце кровью обливается... :mrgreen:
скоро обещают отменить фиксацию - все как Вы хотите.

и да - эти 15% не в пользу НБУ. у НБУ нет стоимости гривны, ее немеряно :D

Что смешного в помощи волонтерам? За такое банить нужно на месяц. А 15% от моих доходов кому по Вашему уходят?

помощь волонтерам нужна.
а вот пафос по этому поводу выглядит смешно ;)
есть обратная зависимость между тем кто помогает и тем, кто громко говорит об этом

еще раз повторю НБУ живет по другим правилам - он эти 15% не зарабатывает. а вообще ладно, не парьтесь...
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 19 тра, 2022 18:32, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 18:26

Запорожье падаем
36.6/37.4
38.5/39.5
edvardd
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