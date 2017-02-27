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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 тра, 2022 18:53
Друзі. Дешевше буде?
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Investor_K
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Додано: Чет 19 тра, 2022 18:59
Investor_K написав:
Друзі. Дешевше буде?
Кратковременно незначительно может и будет, но ситуация такая что идем к 40 походу
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75stasstas75
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Додано: Чет 19 тра, 2022 19:04
75stasstas75 написав: Investor_K написав:
Друзі. Дешевше буде?
Кратковременно незначительно может и будет, но ситуация такая что идем к 40 походу
курс придет в конечном итоге на 55, и уже осталось недолго - ждите.
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Zebra
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Додано: Чет 19 тра, 2022 19:05
Zebra написав: 75stasstas75 написав: Investor_K написав:
Друзі. Дешевше буде?
Кратковременно незначительно может и будет, но ситуация такая что идем к 40 походу
курс придет в конечном итоге на 55, и уже осталось недолго - ждите, у всех будет возможность прикупить недвигу или другой актив дешевле, чем было до войны - терпеливые дождутся.
Не исключено что и выше, к сожалению...
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75stasstas75
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Додано: Чет 19 тра, 2022 19:09
На зустрічі країн Великої Сімки та міжнародних фінансових інституцій у четвер було погоджено виділення для України 18,4 млрд дол для фінансування бюджету на найближчі три місяці.
на 25-ть!
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Yuri_Z
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Додано: Чет 19 тра, 2022 19:14
У моей жены есть возможность в кедах (пешком) сходить в Словакию (2.5 км). Снять с грн карты в банкомате. Подскажите пжл, сколько можно за раз и в месяц. 30к и 100к - я правильно понимаю? (Вишнє Нємецьке).
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wadimk
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Додано: Чет 19 тра, 2022 19:18
Yuri_Z написав:
На зустрічі країн Великої Сімки та міжнародних фінансових інституцій у четвер було погоджено виділення для України 18,4 млрд дол для фінансування бюджету на найближчі три місяці.
на 25-ть!
не знаю как насчет 25, даже насчет 30, но 8-9 млрд живых денег от сша + 18.4 млрд от G7 (и это фактически на покрытие дефицита до осени) приведет скорее всего к массовой переобувке паникеров уже сегодня.
говорили же уже миллион раз - курс зафиксирован на время войны, какая отвязка?
Vote Summary
Question: On the Cloture Motion (Motion to Invoke Cloture: H.R. 7691 )
Vote Number: 190Vote Date: May 19, 2022, 11:46 AM
Required For Majority: 3/5
Vote Result: Cloture Motion Agreed to
Measure Number: H.R. 7691 (Additional Ukraine Supplemental Appropriations Act, 2022 )
Measure Title: A bill making emergency supplemental appropriations for assistance for the situation in Ukraine for the fiscal year ending September 30, 2022, and for other purposes.
Vote Counts:YEAs 86
NAYs 11
Not Voting 3
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Додано: Чет 19 тра, 2022 19:24
Shaman написав:
помощь волонтерам нужна.
а вот пафос по этому поводу выглядит смешно
есть обратная зависимость между тем кто помогает и тем, кто громко говорит об этом
еще раз повторю НБУ живет по другим правилам - он эти 15% не зарабатывает. а вообще ладно, не парьтесь...
Ладно, раз пафосно - больше не буду.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 19:28
wadimk написав:
У моей жены есть возможность в кедах (пешком) сходить в Словакию (2.5 км). Снять с грн карты в банкомате. Подскажите пжл, сколько можно за раз и в месяц. 30к и 100к - я правильно понимаю? (Вишнє Нємецьке).
Тут ещё важно понимать, что 2.5 км должно быть до банкомата с наличкой
, а не только до погранпункта
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moveton
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Додано: Чет 19 тра, 2022 19:36
Ну прогуляется. 30 мин без границы, то не расстояние.
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wadimk
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