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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9492949394949495>
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 18:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Друзі. Дешевше буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 18:59

  Investor_K написав:Друзі. Дешевше буде?

Кратковременно незначительно может и будет, но ситуация такая что идем к 40 походу
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 19:04

  75stasstas75 написав:
  Investor_K написав:Друзі. Дешевше буде?

Кратковременно незначительно может и будет, но ситуация такая что идем к 40 походу

курс придет в конечном итоге на 55, и уже осталось недолго - ждите.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 19:05

  Zebra написав:
  75stasstas75 написав:
  Investor_K написав:Друзі. Дешевше буде?

Кратковременно незначительно может и будет, но ситуация такая что идем к 40 походу

курс придет в конечном итоге на 55, и уже осталось недолго - ждите, у всех будет возможность прикупить недвигу или другой актив дешевле, чем было до войны - терпеливые дождутся.

Не исключено что и выше, к сожалению...
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 19:09

На зустрічі країн Великої Сімки та міжнародних фінансових інституцій у четвер було погоджено виділення для України 18,4 млрд дол для фінансування бюджету на найближчі три місяці.

на 25-ть!
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 19:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У моей жены есть возможность в кедах (пешком) сходить в Словакию (2.5 км). Снять с грн карты в банкомате. Подскажите пжл, сколько можно за раз и в месяц. 30к и 100к - я правильно понимаю? (Вишнє Нємецьке).
wadimk
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 19:18

  Yuri_Z написав:
На зустрічі країн Великої Сімки та міжнародних фінансових інституцій у четвер було погоджено виділення для України 18,4 млрд дол для фінансування бюджету на найближчі три місяці.

на 25-ть!


не знаю как насчет 25, даже насчет 30, но 8-9 млрд живых денег от сша + 18.4 млрд от G7 (и это фактически на покрытие дефицита до осени) приведет скорее всего к массовой переобувке паникеров уже сегодня. :mrgreen:
говорили же уже миллион раз - курс зафиксирован на время войны, какая отвязка?

Vote Summary
Question: On the Cloture Motion (Motion to Invoke Cloture: H.R. 7691 )
Vote Number: 190Vote Date: May 19, 2022, 11:46 AM
Required For Majority: 3/5
Vote Result: Cloture Motion Agreed to
Measure Number: H.R. 7691 (Additional Ukraine Supplemental Appropriations Act, 2022 )
Measure Title: A bill making emergency supplemental appropriations for assistance for the situation in Ukraine for the fiscal year ending September 30, 2022, and for other purposes.
Vote Counts:YEAs 86
NAYs 11
Not Voting 3
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 19:24

  Shaman написав:помощь волонтерам нужна.
а вот пафос по этому поводу выглядит смешно ;)
есть обратная зависимость между тем кто помогает и тем, кто громко говорит об этом

еще раз повторю НБУ живет по другим правилам - он эти 15% не зарабатывает. а вообще ладно, не парьтесь...

Ладно, раз пафосно - больше не буду.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 19:28

  wadimk написав:У моей жены есть возможность в кедах (пешком) сходить в Словакию (2.5 км). Снять с грн карты в банкомате. Подскажите пжл, сколько можно за раз и в месяц. 30к и 100к - я правильно понимаю? (Вишнє Нємецьке).

Тут ещё важно понимать, что 2.5 км должно быть до банкомата с наличкой, а не только до погранпункта :P
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 19:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну прогуляется. 30 мин без границы, то не расстояние.
wadimk
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