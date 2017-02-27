|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 тра, 2022 19:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
законопроект H.R.7691 принят окончательно. далее - подпись Байдена.
ракета переносится наверное на папізже.
Додано: Чет 19 тра, 2022 20:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Знаете, рассуждать о курсе можно когда он плавающий... А так, на чёрном рынке решили народ поиметь, а мы тут прогнозы строим.
Додано: Чет 19 тра, 2022 20:00
Сенат США схвалив пакет допомоги Україні на $40 млрд
Більшість членів Сенату США у четвер підтримали виділення допомоги Україні на суму майже 40 мільярдів доларів.
Пакет допомоги схвалили 86 голосами за, 11 сенаторів були проти.
Законопроєкт буде відправлений до Білого дому для негайного підписання президентом США Джо Байденом, оскільки Вашингтон поспішає продовжити військову допомогу Україні.
Проєкт про виділення Україні цього пакету допомоги раніше своїми діями затримав сенатор Ренд Пол, республіканець від Кентукі.
Речник Пентагону Джон Кірбі раніше цього місяця сказав, що фінансування для швидкого надання зброї Україні, яке використовував Байден останнім часом, вичерпається до третього тижня травня, якщо не виділити нові кошти.
Пакет передбачає майже 20 млрд доларів на Пентагон - на три мільярди більше, ніж спочатку попросив Білий дім, у тому числі 6 млрд прямої безпекової допомоги та 9 млрд на поповнення складів зброї, яка надсилається Пентагоном Україні.
Окрім того, у пакеті 4 млрд доларів для України та інших країн, на яких впливає війна, для допомоги з закупівлею зброї, 8,8 млрд прямої економічної підтримки для України, а також кошти на відновлення роботи посольства, документування воєнних злочинів та заходи запобігання витоку ядерного палива.
Додано: Чет 19 тра, 2022 20:08
Ключевыми покупателями доллара пока называют небольших предпринимателей. Банкиры уже начали обращаться в Нацбанк с просьбой провести точечные валютные наличные интервенции, и позволить банкам свободнее продавать валюту. Проще говоря: чтобы НБУ продал банкам наличный доллар из своих хранилищ, чтобы те, в свою очередь продали его предпринимателям и населению.
"Ничего нового в этом нет, и Нацбанк проводил такие продажи на банки в 2008 году, и все знают, как это делается. НБУ во время войны — главный источник валюты. От общего объема довоенного экспорта сейчас осталось не более 20%. Что-то зарабатывает АрселорМиттал Кривой Рог, что-то аграрии, которым удается отправлять продукцию по железной дороге. На покупке доллара сейчас стоят в основном предприниматели, и немного население. Думаю, чтобы их успокоить Нацбанку пришлось бы продавать в среднем порядка $25-30 млн наличными в день. Максимум — до $1 млрд за месяц. Как только доллар появится на продаже в кассах банков, то и финансовые компании со спекулянтами поумерят свой пыл и курсы у них откатятся", — сказал "Стране" директор казначейства одного из крупных банков.
Впрочем, в Национальном банке пока на эти предложения реагируют холодно, и продавать наличный доллар не обещают.
"Во время войны наличный валютный рынок не в приоритете", — сказал источник "Страны".
Говорят, что НБУ не хочет тратить свои золотовалютные резервы, размер которых в апреле итак сократился на 4% (до $26,9 млрд). По крайней мере, до поступления $5 млрд от МВФ, на которые очень рассчитывается наше Министерство финансов.
Валютные спекулянты могут продолжить провоцировать рынок, могут и дальше повышать наличные курсы. Самой большой опасностью на данном этапе могут стать настроения населения (не только мелкого бизнеса), а точнее — вкладчиков.
Пока по мере истечения сроков гривневых вкладов они преимущественно сохраняют средства на карточных счетах: отказываются продлевать депозит на новый срок, и забрасывают деньги на карту, чтобы иметь к ним оперативный доступ на всякий случай. Но если ажиотаж на наличном рынке будет усиливаться, вкладчики могут кинуться скупать на эти деньги американскую валюту. В этом случае курс может взлететь еще выше.
"С такими темпами к выходным запросто можем дойти до 40 грн/$. Сложно сказать, какой курс для себя закладывают импортеры в цене товара. Полагал, что это где-то уровень 35-40 грн/$, но ситуация может меняться", — отметил Андрей Шевчишин.
Додано: Чет 19 тра, 2022 20:14
Пакет на $40 млрд: що туди увійде
6 млрд доларів — на зброю, розвідувальну підтримку, підготовку та іншу допомогу щодо безпеки Збройним Силам України;
8,7 млрд — на заповнення запасів зброї, яка була передана Україні;
3,9 млрд - на фінансування операцій Європейського командування, у т.ч. розвідувальну підтримку;
Зброї, військового та захисного обладнання та спорядження на 11 млрд доларів Байден зможе надсилати Україні прискореними темпами — без додаткового погодження з Конгресом;
13,8 млрд доларів було схвалено для Держдепартаменту, основна частина цих коштів піде до Фонду економічної підтримки, щоб допомогти українському уряду продовжувати свою роботу;
4,4 млрд будуть направлені на постачання продовольства Україні та іншим країнам через те, що війна зруйнувала ланцюг постачання продовольства;
900 млн. підуть на підтримку біженців з України, в т.ч. забезпечення житлом, уроками англійської та на відновлення від травм.
Додано: Чет 19 тра, 2022 20:16
Тут трохи не так пишуть
The measure includes $6 billion to provide training, equipment, weapons and intelligence support to Ukraine's military forces, $4 billion to Ukraine and other countries affected by Russia's war, including NATO Eastern flank countries and other partners, and $3.9 billion for U.S. troops in the region.
The package also directs $8.7 billion to the Pentagon to replenish stocks of weapons it's sent to Ukraine and nearly $8.8 billion to help Ukraine continue its government functions.
Україні на зброю, розвід дані та тренування 6 млрд
Україні 8.8 млрд на урядові потреби
тобто з 40 млрд Україні 15 млрд плюс якась доля з 4 млрд
Зараз переглядають цей форум: moveton, proftpd66, Василь-Рівне і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|