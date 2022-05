Додано: Чет 19 тра, 2022 20:16

Василь-Рівне написав: Пакет на $40 млрд: що туди увійде



6 млрд доларів — на зброю, розвідувальну підтримку, підготовку та іншу допомогу щодо безпеки Збройним Силам України;

8,7 млрд — на заповнення запасів зброї, яка була передана Україні;

3,9 млрд - на фінансування операцій Європейського командування, у т.ч. розвідувальну підтримку;

Зброї, військового та захисного обладнання та спорядження на 11 млрд доларів Байден зможе надсилати Україні прискореними темпами — без додаткового погодження з Конгресом;

13,8 млрд доларів було схвалено для Держдепартаменту, основна частина цих коштів піде до Фонду економічної підтримки, щоб допомогти українському уряду продовжувати свою роботу;

4,4 млрд будуть направлені на постачання продовольства Україні та іншим країнам через те, що війна зруйнувала ланцюг постачання продовольства;

Тут трохи не так пишутьThe measure includes $6 billion to provide training, equipment, weapons and intelligence support to Ukraine's military forces, $4 billion to Ukraine and other countries affected by Russia's war, including NATO Eastern flank countries and other partners, and $3.9 billion for U.S. troops in the region.The package also directs $8.7 billion to the Pentagon to replenish stocks of weapons it's sent to Ukraine and nearly $8.8 billion to help Ukraine continue its government functions.Україні на зброю, розвід дані та тренування 6 млрдУкраїні 8.8 млрд на урядові потребитобто з 40 млрд Україні 15 млрд плюс якась доля з 4 млрд