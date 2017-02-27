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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 тра, 2022 21:09
Evgeny написав:
Сьогодні Україна отримала з Цільового фонду Світового банку чергову частину гранту на 504 млн євро.
У рамках цього траншу до Державного бюджету надійшли грантові кошти від США (500 млн дол. США) та Великобританії (24 млн фунтів стерлінгів).
Дані кошти будуть спрямовані на забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб.
Важно !!!!
Это ГРАНТ, не кредит. Т.е. деньги безвозвратно переданы.
Замечательно.
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