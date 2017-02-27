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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9493949494959496
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 21:09

  Evgeny написав:Сьогодні Україна отримала з Цільового фонду Світового банку чергову частину гранту на 504 млн євро.
У рамках цього траншу до Державного бюджету надійшли грантові кошти від США (500 млн дол. США) та Великобританії (24 млн фунтів стерлінгів).
Дані кошти будуть спрямовані на забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб.


Важно !!!!
Это ГРАНТ, не кредит. Т.е. деньги безвозвратно переданы.

Замечательно.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 22:10

  Alex2007 написав:законопроект H.R.7691 принят окончательно. далее - подпись Байдена.
:arrow: ракета переносится наверное на папізже.

Затормозит чуть разве что
Востаннє редагувалось 75stasstas75 в Чет 19 тра, 2022 22:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 22:11

  копейка написав:
  75stasstas75 написав:
  Investor_K написав:Друзі. Дешевше буде?

Кратковременно незначительно может и будет, но ситуация такая что идем к 40 походу

Зображення

Одесса - 37.3/37.8
Киев - 36.8/37.6
и там и там пока рост
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 22:58

торговый баланс 0?

Actual
-0.0B
Previous
-0.2B

https://www.investing.com/economic-calendar/ukraine-trade-balance-ytd-(usd)

это ошибка?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 23:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не могу понять... Оплата товаров в интернете проходит? Я недавно покупал звонки на Вайбер - списались доллары по курсу.

А оплата товара на Али? Тоже реально?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 23:53

  Andrey2512 написав:Не могу понять... Оплата товаров в интернете проходит? Я недавно покупал звонки на Вайбер - списались доллары по курсу.

Почему бы ей не проходить? Как и любая покупка в зарубежном магазине. Даже лимитов на это нет.

  Andrey2512 написав:А оплата товара на Али? Тоже реально?

Легко. Только в Украину никакой китаец сейчас товар не отправит, но оплатить можно.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 00:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 20 тра, 2022 00:31, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 00:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  moveton написав:Только в Украину никакой китаец сейчас товар не отправит,

А что ему мешает? В Китае ж вроде нет ограничений на доставку в Украину. Или думаете, что товар с Али нашу таможню не пройдет?
deniska
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 00:43

  deniska написав:А что ему мешает? В Китае ж вроде нет ограничений на доставку в Украину. Или думаете, что товар с Али нашу таможню не пройдет?

Понятия не имею что ему мешает, но я пробовал с Али в наше военное время заказывать, последний раз всего неделю назад, и на моменте оплаты заказа мне писало: "В вашу страну сейчас доставки нет. Извините за временные неудобства".

У нас-то всё пройдёт. Даже закон о возвращении лимита до 150 евро наконец вступил в действие. Да и без него вряд ли таможне сейчас до проверки мелких посылок.
moveton
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