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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 06:15
moveton написав: Andrey2512 написав:
А оплата товара на Али? Тоже реально?
Легко. Только в Украину никакой китаец сейчас товар не отправит, но оплатить можно.
Если так уж хочется что-то купить у вредного китайца -- можно найти и посредника для доставки.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 06:35
_hunter Тогда нет смысла покупки на али.
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lubarec
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:10
Мизантрóп написав:
89- следующее значение в последовательности Фибоначчи
69 пропустить нельзя! это святое
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