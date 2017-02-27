RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9494949594969497
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 06:15

  moveton написав:
  Andrey2512 написав:А оплата товара на Али? Тоже реально?

Легко. Только в Украину никакой китаец сейчас товар не отправит, но оплатить можно.

Если так уж хочется что-то купить у вредного китайца -- можно найти и посредника для доставки.
_hunter
 
Повідомлень: 6841
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 06:35

_hunter Тогда нет смысла покупки на али.
lubarec
 
Повідомлень: 431
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:10

  Мизантрóп написав:89- следующее значение в последовательности Фибоначчи
69 пропустить нельзя! это святое
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13070
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2016 раз.
Подякували: 2855 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:69 пропустить нельзя! это святое


Скорее - эротичное
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7431
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 743 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:25

Ценники застройщики в связи с поднятием курса не перерисвывают ?

Как передать нал в Украину с Европы никто не подскажет ?

Или перевод ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 1874
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2122 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Хомякоид написав:Как передать нал в Украину с Европы никто не подскажет ?


Берите с собой. Перевезете и отдадите кому пожелаете. Потом, правда, назад не выпустят. Если заберут на фронт - не бойтесь. Судя по Вашим постам из Германии, Вы очень смелый парень.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7431
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 743 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:46

  Investor_K написав:
  Хомякоид написав:Как передать нал в Украину с Европы никто не подскажет ?


Берите с собой. Перевезете и отдадите кому пожелаете. Потом, правда, назад не выпустят. Если заберут на фронт - не бойтесь. Судя по Вашим постам из Германии, Вы очень смелый парень.


Спасибо. Очень ценный совет. Обязательно воспользуюсь :lol:
Хомякоид
 
Повідомлень: 1874
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2122 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:02

37.00-37.30/38.70-39.00
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11495
З нами з: 19.05.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 4446 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:13

  Investor_K написав:
  Хомякоид написав:Как передать нал в Украину с Европы никто не подскажет ?


Берите с собой. Перевезете и отдадите кому пожелаете. Потом, правда, назад не выпустят. Если заберут на фронт - не бойтесь. Судя по Вашим постам из Германии, Вы очень смелый парень.

Якщо внж іншої держави, то випустять.
Wisznia2021
 
Повідомлень: 44
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:15

  Хомякоид написав:Ценники застройщики в связи с поднятием курса не перерисвывают ?

Как передать нал в Украину с Европы никто не подскажет ?

Или перевод ?

Перевод/ водіями, що возять людей і передачі/ або просто з людьми. В нас вчора двоє жінок поїхали в Україну через Польщу. Одна планує повернутися
Wisznia2021
 
Повідомлень: 44
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9494949594969497
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cvik2071, Dobrriy, striped і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3055, 3056, 3057
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30569 29449095
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 тра, 2022 23:05
proftpd66
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 157, 158, 159
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1588 10103667
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 тра, 2022 12:18
Mirax
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22522134
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3187)
20.05.2022 09:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron